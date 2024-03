Janela partidária: cerca de metade dos vereadores de Fortaleza podem trocar de legenda

Foto: FÁBIO LIMA PARTIDO de José Sarto e Gardel Rolim, PDT deve ter intensa movimentação na janela

A partir de quinta-feira, 7, começa a janela partidária, um dos principais períodos do calendário pré-eleitoral. Os bastidores na Câmara Municipal de Fortaleza estão movimentados há semanas pelas negociações que deverão ajustar a distribuição das forças no Poder Legislativo à realidade política da Capital. Pelo menos 18 dos 43 vereadores são cotados para mudanças de legenda, mas o número poderá ser maior. O prazo para troca irá até 5 de abril.

Reforço para o prefeito

O número mais expressivos de deslocamentos tende a ser de vereadores que apoiam o prefeito José Sarto (PDT) e cujos partidos romperam com a administração municipal. As mudanças, nesses casos, serão para partidos da base do prefeito.

Para pedetistas e líderes do prefeito, a expectativa é de que legendas aliadas recebam em torno de 10 novos vereadores. Entre nomes cogitados estão os de Ana Aracapé (PL), Bruno Mesquita (PL), Luciano Girão (PP), Emanuel Acrízio (PP), José Freire (PSD), Kátia Rodrigues (Cidadania), Marcelo Lemos (União Brasil), Moura Taxista (PSB), PP Cell (PSD), Tia Francisca (PL) e Veríssimo Freitas (Republicanos).

Dissidentes do PDT

Mas há também um fluxo inverso, de quem deixa partidos da base do prefeito rumo à oposição. Esse movimento começa no próprio partido de Sarto. Se por um lado o PDT irá ganhar reforço para as eleições, perderá dois de seus quadros na Câmara. Enfermeira Ana Paula e Júlio Brizzi são dissidentes do partido, alinhados com o senador Cid Gomes, hoje no PSB.

A vereadora deve seguir os passos do ex-governador no PSB, com o Podemos também sendo possibilidade. Já Brizzi tem proposta de sete partidos, mas sem definição.

A mudança de rota do PL



A mudança de comando do PL no Ceará, com a saída da presidência do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, e a entrada do deputado estadual Carmelo Neto, de linha bolsonarista, também provoca deslocamentos. A candidatura própria do partido em Fortaleza, com André Fernandes como provável candidato, também fez vereadores como Bruno Mesquita optarem por procurar outra sigla.

Dos seis vereadores do PL hoje na Câmara, três, além do Bruno, se encaminham para a saída da sigla. Ana Aracapé e Tia Francisca seguirão o mesmo rumo.

Cálculos partidários

Alinhamentos políticos podem ser determinantes para entrar ou sair do partido, mas o principal critério neste momento costuma ser a viabilidade eleitoral. Nesse momento, os parlamentares calculam qual a legenda dará a eles as melhores condições para se eleger. Dirigentes mais escolados em fazer os cálculos para eleger chapas numerosas costumam ser atrativos na hora de os parlamentares escolherem para onde ir.

Uma questão crucial costuma ser a competitividade dentro da sigla. Partidos que elegem as bancadas mais numerosas muitas vezes têm maior "nota de corte". Candidatos com muito voto acabam ficando na suplência. Por outro lado, com os cálculos certos, partidos pequenos e sem ninguém extraordinariamente votado conseguem emplacar bom punhado de parlamentares que por vezes tiveram votações discretas.

E há os casos de pequenos partidos com um candidato de votação individual excepcional, mas sem outros concorrentes que deem musculatura à legenda. São esses os casos que costumam estar entre os mais votados mas não se reelegem.

Quociente eleitoral

Vereadores são eleitos pelo modelo proporcional, o mesmo de deputados estaduais e deputados federais. Nesse caso, não é o voto individual, mas a soma dos votos dos candidatos do partido ou federação, e mais os votos de legenda, que definem quantas vagas terá cada agremiação. O número de votos necessários para ter uma vaga é o chamado quociente eleitoral. As cadeiras obtidas são preenchidas na ordem de votação dentro do partido/federação.

Por isso, mesmo que um candidato tenha muitos votos individualmente, se o partido/federação não atingir o quociente eleitoral, ele não será eleito.

Veja alguns dos vereadores cotados para trocar de partido

Ana Aracapé (PL): tem convite para o PDT Bruno Mesquita (PL): conversa com quatro partidos, mas não disse quais Danilo Lopes (Avante): conversa com PSB, Republicanos, PSD, Podemos Didi Maravilha (PMB): se filiará ao PMN Diógenes Madeira (sem partido): suplente em exercício, precisará se filiar até abril caso queira ser novamente candidato Dr. Luciano Girão (PP): tem convite de PDT, Republicanos e PSD Emanuel Acrízio (PP): irá para PRTB Enfermeira Ana Paula (PDT): saída do PDT é certa e negocia ir para PSB ou Podemos

Eudes Bringel (PSB): irá para o PSD

Fábio Rubens (PSB): deverá deixar o PSB para se filiar a partido da base de Sarto. É cogitado no PDT

José Freire (PSD): pode deixar o PSD para seguir na base de Sarto. Partido rompeu com o prefeito

Julierme Sena (União Brasil): tem conversas com PL Júlio Brizzi (PDT): deixará PDT e tem convite de sete partidos

Kátia Rodrigues (Cidadania): tem convite para o PDT

Márcio Martins (Solidariedade): chance de ficar no Solidariedade é quase zero, mas não quis informar com quais partidos negocia

Moura Taxista (PSB): conversas com PDT, PSDB, Avante e Agir

PP Cell (PSD): vice-líder de Sarto, pode deixar o PSD para seguir na base. Partido rompeu com o prefeito

Professor Enilson (Cidadania): cogitado no PDT

Tia Francisca (PL): mais uma que pode deixar o PL para ficar na base de Sarto

Veríssimo Freitas (Republicanos): pode trocar de partido para apoiar Sarto, pois o Republicanos tem aliança com o PT de Camilo Santana





Entenda a janela

A janela partidária é o período em que os parlamentares, eleitos em pleitos proporcionais, podem trocar de partido sem que percam o mandato. O intervalo se abre seis meses antes de cada eleição.

Como o primeiro turno em 2024 será no dia 6 de outubro, a janela partidária irá de 7 de março até 5 de abril.

A permissão para troca de partido vale apenas para os mandatos que estão no quarto ano e serão renovados na eleição daquele ano. Portanto, em 2024, a janela contempla apenas vereadores.

Os deputados federais e estaduais eleitos em 2022 não estão contemplados nesta janela partidária, apenas na de 2026.

PDT projeta lançar até 15 vereadores de mandato candidatos nas eleições

O PDT em Fortaleza, comandado pelo presidente municipal Roberto Cláudio e liderado pelo prefeito José Sarto, projeta ter até 15 vereadores de mandato se lançando candidatos nas eleições municipais de outubro.

De acordo com o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), o partido está bem estruturado e, sendo a maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), deverá ainda receber mais parlamentares na janela partidária que se inicia 7 de março e vai até 5 de abril.

"Acho que o PDT está muito bem estruturado, assim como os outros partidos aliados do governo Sarto tá se estruturando pra gente enfrentar as eleições que vão ser bem disputadas, mas eu acredito que vai ser vitoriosa. Se tudo der certo como a gente está pensando eu acredito que nós vamos chegar em torno de 13 a 15 vereadores de mandato pelo PDT", disse o deputado, que foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza até o fim de 2022.

Além dos vereadores que migrarão para o PDT, a base de Sarto deve se reforçar com partidos aliados recebendo outros nomes da Câmara. Além de outros candidatos que hoje não são parlamentares e buscarão mandato.

O vereador Carlos Mesquita (PDT), vice-líder de Sarto na Casa, aposta que o PDT será o partido campeão de eleitos, por ser a legenda do atual prefeito.

"Eu acho que é o partido que vai eleger mais vereadores. É o partido que vai despontar campeão de eleitos. E, nessa visão, os vereadores visualizam que se é o partido que vai eleger mais vereadores, ele quer estar dentro. Acho que o PDT vai ficar muito forte, afirmou.

Dentre alguns nomes citados pelos pedetistas e cotados para se filiarem ao partido estão Kátia Rodrigues (Cidadania), Professor Enilson (Cidadania), Ana Aracapé (PL), PP Cell (PSD) e Fábio Rubens (PSB). Enfermeira Ana Paula e Júlio Brizzi são dois vereadores que estão de saída da sigla. (Guilherme Gonsalves)

PT crê que elegerá maior bancada da história do partido em Fortaleza

O PT está com expectativas altas para as eleições municipais de Fortaleza. Além de tentar voltar a Prefeitura após 12 anos, o partido pretende eleger a maior bancada de vereadores de sua história, de acordo com o presidente municipal Guilherme Sampaio.

"Essa é a chapa mais forte que o PT e a federação apresentaram por décadas. Acho que nós vamos eleger a maior bancada da história de Fortaleza e uma bancada muito importante com PV e PCdoB voltando a ter assento na Câmara Municipal", disse o deputado estadual em exercício, que também é vereador licenciado e pré-candidato a prefeito.

Em 2020, o PT elegeu 3 vereadores e atualmente tem dois parlamentares na Câmara Municipal de Fortaleza com Dr. Vicente e Professora Adriana. Ronilvado Maia, hoje no PSD, foi expulso do partido quando foi acusado de tentativa de feminicídio. A tese de crime doloso contra a vida foi rejeitada na Justiça.

O arco de alianças que engloba o PT, PSB, Republicanos e outros partidos, espera fazer pelo menos 20 vereadores, quase metade dos 43 assentos da Casa. Segundo o vereador Léo Couto (PSB), as conversas entre líderes têm acontecido para garantir uma candidatura forte.

"Tenho conversado com o presidente do PSD, do próprio PT, do Republicanos, enfim, todos esses partidos que formam essa grande aliança. E a ideia é que a gente possa fazer pelo menos 20 vereadores dessa ala que faz esse projeto que vem desde 2022", afirmou.

Dentro do PSB, que recebeu o reforço do senador Cid Gomes recentemente, o obejtivo é manter o número de três vereadores eleitos em 2020, mas o planejamento é de fortalecer ainda mais a aliança.

"A nossa expectativa é pelo menos manter esse quadro de três vereadores no mínimo. Mas nós estamos em um arco de aliança, estamos conversando com todos os partidos e a ideia é a gente fortalecer o PSB", disse. (Guilherme Gonsalves)