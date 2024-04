PT em reta final da definição para 2024

Foto: Guilherme Gonsalves Movimento de filiados na eleição de delegados na sede do PT Ceará

A pós meses de muita articulação de bastidores, o PT de Fortaleza entra finalmente na reta final do processo de definição da sua candidatura para a eleição de 2024 no município. No próximo domingo, 21 de abril, será realizado Encontro Municipal da sigla onde 200 delegados deverão votar e escolher o nome que irá representar a legenda na disputa deste ano na Capital. Os delegados, por sua vez, foram definidos em eleição interna realizada no início do mês, com quatro chapas aliadas do presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PT), "arrastando" cerca de 60% dos votantes do processo. Chapa única de Luizianne Lins (PT) ficou com a segunda colocação, com cerca de 30% dos votos. Com o dia D petista cada vez mais próximo, a expectativa é de grande mobilização de aliados de Evandro e Luizianne nos próximos dias.

Sem trégua

Clima entre aliados de Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL) já tem tons de "guerra fria" nos bastidores. Ambos os lados sabem que deverão buscar votos um nas bases do outro.

TJCE

Elmano de Freitas deve nomear esta semana o novo desembargador do TJCE oriundo da carreira do Ministério Público. Estão no páreo os procuradores Marcos William, Lucídio de Queiroz e Emmanuel Girão.

Reforma

O governo Lula (PT) anuncia hoje, às 16h, o programa Terra da Gente, com nova estratégia para ampliar o número de assentamentos rurais no Brasil. Ceará é um dos estados com maior interesse no novo programa.

Se liga

Começa hoje, às 10h, venda geral de ingressos para o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia no Castelão. Mas fique esperto: maioria dos setores da pré-venda esgotaram rapidamente. Show ocorre em 16 de novembro.

Moral

Coincidência ou não, anúncio da inclusão de Fortaleza no roteiro da turnê ocorreu poucos dias após o Conselho Universitário da UFC aprovar, em 22 de março, título de Doutora Honoris Causa para Maria Bethânia.

De Jucás a Bsb

O professor Antonio Gomes de Souza Filho, da UFC, foi nomeado na última semana como novo diretor de Avaliação da Capes. A diretoria é um dos órgãos mais importantes da área de pesquisa e pós-graduação do Brasil.

Pulverização aérea em pauta

Foto: AURÉLIO ALVES Renato Roseno foi candidato a prefeito pelo Psol em 2008, 2012 e 2020.

O Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos divulgou nota de repúdio contra articulação em curso na Alece que quer alterar lei estadual, de autoria de Renato Roseno (Psol), que proíbe pulverização aérea de agrotóxicos no Estado.

Mudança

A articulação foi revelada no início do mês por Felipe Mota (União), que participou de almoço com empresários do agro e o colega Julinho (PT). Iniciativa quer liberar pulverização por meio de drones.

Veneno

O Fórum Nacional, no entanto, destaca que o modelo não só é prejudicial para a saúde da população, como também já é proibido em diversos países. O estranho é um deputado do PT participar de uma articulação dessas.

Horizontais_

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec) realizou na semana passada sua primeira reunião do ano. Na ocasião, foram aprovados pedidos de 29 empresas que querem se instalar no Ceará, com previsão de R$ 3 bi em investimentos e geração de quase 3 mil novas oportunidades de emprego.

Leia mais Evandro tem parecer favorável de MP

Bolsonarismo tenta avanço pelo Nordeste Sobre o assunto Evandro tem parecer favorável de MP

Bolsonarismo tenta avanço pelo Nordeste