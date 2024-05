Sarto "crava" eleição de 30 nomes da base

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo SARTO participou de série de entrevistas da Rádio O POVO CBN com pré-candidatos

Mesmo após ter perdido parte de sua base na Câmara Municipal durante o período da janela partidária, o prefeito José Sarto (PDT) segue otimista sobre o desempenho do bloco governista na disputa pelo Legislativo. Em entrevista à coluna, o prefeito "crava" que o grupo de partidos que apoia sua pré-candidatura à reeleição deve chegar aos 30 vereadores eleitos. "Eu digo e repito que nossa pré-candidatura, nosso projeto de cidade, vai eleger 30 vereadores e vereadoras de Fortaleza, no dia da eleição vocês vão conferir", diz. O prefeito destaca, no entanto, que a questão não se trata puramente de "otimismo" ou "torcida" de sua parte. "Não sou muito afeito a otimismos, mas acompanho Fortaleza desde a redemocratização. E quando digo isso, é porque tenho dados. E diria que hoje temos uma base que me faz ter essa afirmação".

Desce...

Vale lembrar que, durante o período da janela partidária, bloco governista "encolheu" na Câmara Municipal, indo de 27 para 24 parlamentares. "A gente não perde o que não tem", pondera, no entanto, Sarto.

...e sobe

Curiosamente, maior parte das "baixas" do prefeito não ocorreu para a pré-campanha de Evandro Leitão pelo PT, mas sim para o até recentemente aliado PSD, hoje comandado pelo deputado Luiz Gastão em Fortaleza.

De olho

O mesmo Gastão, aliás, que era só sorrisos ontem ao lado de Evandro Leitão durante cerimônia de entrega da Medalha da Abolição para, entre outros nomes, o ministro Camilo Santana (PT). PSD não esconde interesse pela vice.

Silêncio

Pelo visto, Luizianne Lins (PT) embarcou de vez na campanha de Waldemir Catanho (PT) em Caucaia. Em Fortaleza, o nome da deputada vem sendo cada vez menos falado desde definição da pré-candidatura de Evandro.

Sanear

Diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará, Águeda Muniz apresenta na próxima semana a dirigentes da CDL Fortaleza projeto da empresa para a universalização do esgotamento sanitário do Estado.

PPP

A Ambiental atua em Parceria Público-Privada com a Cagece e administra serviços de coleta e tratamento de esgoto em 24 municípios cearenses. Apresentação ocorre na segunda-feira, 6, às 12h, na sede da CDL Fortaleza.

Foto: Divulgação/Santuário de Fátima Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima visita o Ceará

Nossa Senhora em Fortaleza

Começa hoje, em festa marcada para as 14h no Ginásio Paulo Sarasate, jornada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelo Nordeste. Imagem segue em Fortaleza até o próximo sábado, 11.

Urca

Docentes da Universidade Regional do Cariri (Urca) decidiram pela suspensão da greve da categoria. Eles seguem direção contrária da adotada por professores da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que seguem em greve.

Assembleias

Decisão pela continuação da greve da Uece foi tomada na última quinta-feira. Já a Universidade do Vale do Acaraú (UVA) realizará assembleia para avaliar proposta do governo Elmano de Freitas (PT) na segunda-feira.

Horizontais

A Escola de Saúde Pública do Ceará abriu processo seletivo para bolsistas no programa Mais Médicos. Edital está no site da ESP e prevê 11 bolsas para médicos em até R$ 5 mil. /// A Ceasa recebe na próxima segunda visita da Universidade de Auburn, nos EUA, em intercâmbio de técnicas de comercialização e armazenamento.