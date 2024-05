Luizianne mira Caucaia e "esvazia" Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Deputada federal Luizianne Lins

A deputada federal Luizianne Lins (PT) colocou em marcha um plano traçado em meados de abril, quando começou a ficar mais claro que Evandro Leitão teria maioria no partido para se tornar pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. À coluna, o ex-secretário estadual Waldemir Catanho (PT), que concorre ao Executivo de Caucaia, confirmou que a aliada e ex-prefeita assumirá a coordenação geral do seu programa de governo para o pleito. E mais: Luizianne também irá auxiliar no plano de comunicação do petista na tentativa de se viabilizar como gestor. O anúncio demarca de vez a entrada da deputada na campanha do município da Região Metropolitana, afastando-a, por tabela, da corrida na capital cearense, onde Evandro deve enfrentar, entre outros nomes, o atual prefeito José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL). Não apenas Luizianne estará empenhada na peleja pelo voto do eleitorado caucaiense. De acordo com Catanho, a militância da parlamentar será fundamental para animar a candidatura do PT no segundo maior colégio eleitoral do estado. O que esse movimento significa? Que interlocutores de LL falavam a sério quando, em 15/4, conforme antecipado pela coluna, a ex-prefeita concentraria esforços em Caucaia, "esvaziando" Fortaleza.

A Câmara de Vereadores de Fortaleza fez chover CPI na semana passada, acolhendo a instalação de três propostas ao mesmo tempo, todas de autoria de Márcio Martins (União Brasil): uma para a Enel, outra para a Cagece e mais uma para aplicativos de transporte. Nesse ímpeto investigativo, a casa legislativa vedou qualquer margem para que outras comissões eventualmente pudessem se concretizar. Mas a urgência dos assuntos se impõe, segundo Martins. Recém-chegado ao partido de Capitão Wagner, o parlamentar admitiu à coluna que não se surpreendeu com a tripla vitória na CMFor. "Eu falo das três CPIs há quase dois anos direto. Batalhei pra dar certo. São três temas relevantes. Pergunte a 10 fortalezenses, 11 dirão que tem problemas graves com os três temas", respondeu o mandatário, acrescentando que "a palavra 'CPI' ainda assusta um pouco os colegas" e que "muita gente ficava meio receosa". O lado bom é que, do dia para a noite, os vereadores perderam o medo, mostrando-se tão desassombrados a ponto de encararem não apenas uma, mas três comissões.

O governador Elmano de Freitas (PT) e a vice Jade Romero (MDB) entregam amanhã a maior honraria do Estado, a medalha da Abolição, a cinco personalidades e uma instituição. Entre os laureados da vez, está o ministro e ex-governador Camilo Santana (Educação), que, não faz tanto tempo, concedeu de próprio punho a mesma insígnia ao também senador e ex-titular do MEC Cid Gomes (à época no PDT, hoje no PSB). Corria então o mês de março de 2022. Naquela sexta-feira (25) abafada, a cerimônia foi conduzida por um Camilo emotivo (chegou a ir às lágrimas, embargando a voz, ao homenagear Cid). A seu lado, Izolda ainda não era cotada como candidata à reeleição - sequer assumira o bastão de chefe do Executivo. Eram tempos de concórdia na grande aliança que administrava o Ceará. Na plateia sentavam-se, bastante à vontade, a então primeira-dama Onélia Santana, o prefeito José Sarto, o ex-ministro Ciro Gomes, o vereador Antônio Henrique e outras figuras que, apenas dois anos depois, não dividiriam sequer o mesmo ônibus, imagine-se o mesmo palco. Em 2023, por exemplo, nenhum seria visto no Abolição quando o ex-deputado Eudoro Santana foi condecorado com a medalha. Nesta sexta não deve ser diferente.

Novo desembargador vai ao TJCE

Escolhido como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o procurador Marcos William Leite de Oliveira, chefe da Procap (MPCE), será recebido nesta quinta-feira, 2, no final da manhã, pelo presidente do tribunal, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. Ambos tratarão da data para posse do membro recém-ingresso no pleno do TJCE, cujo anúncio foi feito pelo governador Elmano na última terça-feira, 30 de abril.