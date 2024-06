Vereador não descarta retirar projeto contra área verde em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.06.07 -Área sob risco de degradação ambiental no bairro Manuel Dias Branco, próxima à avenida Santos Dumont (Fco Fontenele O POVO)

Autor de projeto que lei que retira a proteção de até 11,4 hectares da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) do Parque do Cocó, o vereador Luciano Girão (PDT) negou ontem ter qualquer interesse em "degradar" o Meio Ambiente de Fortaleza. Afirmando que o projeto tem apenas a intenção de "regularizar e deixar regularizado" áreas que já estariam tomadas por construções, o parlamentar diz que pode "rever" a proposta caso sejam apresentadas provas de desmatamento no local. "Ali está tudo ocupado com casa, com empresas, e a gente regularizando ali o poder público vai poder realmente intervir naquelas áreas, vai poder cobrar o que é de direito (...) se tiver ali vegetação mesmo, que se destine a zona ambiental, eu revejo minha posição", diz o vereador.

Proteção

Conforme a coluna noticiou ontem, o parlamentar propõe que os 11,4 hectares de ZIA sejam convertidos em Zona de Ocupação Preferencial, o que facilitaria o licenciamento ambiental para construções na região.

Debate

Girão destaca, no entanto, que a proposta ainda será debatida pelo Legislativo. "O projeto não está aprovado. Começou a tramitar ontem, vai para as comissões, vai tramitar tudo, é passível de emenda", afirma.

Gabinete

Elmano convoca primeira reunião de secretariado após "minirreforma". Encontro ocorre hoje e tem como foco a apresentação de metas de curto prazo das pastas. Será a 1ª reunião com participação do novo titular da SSPDS.

AMC parada

Agentes de trânsito da AMC irão paralisar atividades na próxima quarta-feira, 12. Decisão foi aprovada em assembleia da categoria, que reivindica atualização do plano de carreiras da categoria, defasado há 17 anos.

Agro

Termina hoje no Centro de Eventos o Seminário Nordestino do Agro (PECNORDESTE), maior evento do agronegócio em ambiente fechado do Brasil. Ceará foi representado por 18 empresas associadas ao Sindialimentos.

Sustentável

Durante fala em evento de turismo e sustentabilidade, a ministra Marina Silva (Meio Ambiental) saudou ontem a UFC pela instalação de uma estação científica e um centro de turismo e ecologia em Jericoacoara.

Foto: Divulgação CÉLIO Studart

CãoMiada 2024 ocorre amanhã

A Beira-Mar recebe amanhã, às 16h, a Cãomiada 2024, evento de celebração do amor pelos animais. Este ano, ato terá tema "Animal não é coisa!", em referência a projeto do deputado Célio Studart (PSD) contra maus-tratos.

"À disposição"

Enfermeira Ana Paula (PSB) se desligou na última semana de cargo no Conselho Federal de Enfermagem. Decisão ocorre para a vereadora ficar "livre" para uma possível candidatura na disputa majoritária em Fortaleza.

Páreo

Possível candidata a prefeita ou a vereadora, Ana Paula também não descarta ser vice na chapa do PT. Bolsa de apostas para a vaga também inclui a ex-secretária Luísa Cela (PSB), filha da ex-governadora Izolda Cela (PSB).

Documentários



A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, equipamento da Secult Ceará, lança no próximo sábado, 15, os documentários "Memórias de Artes e Ofícios" e "Patrimônios para Todos - Uma Aventura Através das Memórias", do diretor Henrique Dídimo. Evento é gratuito e ocorre às 16h no Cinema do Dragão do Mar.