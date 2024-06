Deputados da base, João Jaime e Julinho se colocam à disposição para vaga no TCE

Foto: Junior Pio/ Alece João Jaime e Julinho colocam nome à disposição para vaga no TCE

As articulações na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) visando a sucessão do conselheiro Alexandre Figueiredo, falecido no último fim de semana, estão a todo vapor. Deputados da base, Julinho (PT) e João Jaime (Progressistas) colocaram abertamente seus nomes à disposição do governador Elmano de Freitas (PT) para assumir a lacuna no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O nome do ex-deputado estadual Nelson Martins também foi lembrado pela deputada Lia Gomes. A parlamentar disse que Nelson “representaria muito bem” pois tem “história e currículo” para a vaga.

Tanto Julinho como João Jaime ressaltaram sua longa experiência na Casa, em comissões e na vida pública. João Jaime está no sexto mandato como deputado estadual, enquanto Julinho está no quarto mandato.

“Pela experiência que eu tenho, não só na Casa, mas também por oito anos como chefe de gabinete do governo Tasso Jereissati, vereador, presidente de Câmara, eu coloco meu nome à disposição com muita tranquilidade. Essas coisas quando tem que acontecer, acontecem”, ressaltou.

“Tudo que a constituição tem como pré-requisitos constitucionais eu cumpro”, continua. João Jaime destacou a importância do TCE, principalmente após a fusão com o Tribunal de Contas dos Municípios.

Julinho, por sua vez, afirmou que seu nome está à disposição do governador Elmano e destacou cargos de relevância que ocupou ao longo dos mandatos, sempre aliado aos grupos liderados por Cid Gomes e Camilo Santana.

“Atendemos todos os critérios estabelecidos pelo regimento do TCE. Claro, com muita tranquilidade, já coloco nosso apoio independente do nome escolhido pelo governador Elmano”, concluiu.

Outro nome cotado é o do deputado estadual Osmar Baquit (PDT), no entanto, o parlamentar afirmou à coluna não estar trabalhando no sentido de ocupar a vaga no TCE. O desejo é colocar seu nome para a disputa da presidência da Alece.

Deputados ressaltam não obrigatoriedade de nome sair da Alece

Apesar da tese ser defendida por alguns parlamentares, o nome para o conselho do TCE não precisa, obrigatoriamente, ser ou ter passado pela Assembleia Legislativa. Líder do bloco PT, PCdoB, PSDB, Cidadania e PSD, De Assis Diniz (PT) diz que a decisão do nome deve ocorrer nos próximos 15 a 20 dias.

“Nós vamos estar acompanhando esse diálogo, ajudando na construção de um nome que possa estar a altura da representação. Tem que ver idade, perfil, trajetória, para que a gente não coloque uma pessoa que hoje tem uma postura e amanhã tenha outra”, disse o deputado petista.



Da oposição, o deputado Antônio Henrique (PDT) acredita que a vaga deve ser da Assembleia, apesar de destacar que os parlamentares podem escolher alguém “de fora” da Casa. “Acredito que é um momento ainda de luto, mas claro que iremos trabalhar pensando em quem será esse próximo nome”, concluiu.