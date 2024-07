Datafolha: Segurança já pauta a disputa na Capital

Foto: Ana Rute Ramires Governador Elmano de Freitas (PT) dá início à nova operação policial contra insegurança no Estado

U m dado da pesquisa Datafolha, divulgada pelo O POVO, tem "agitado" bastidores em Fortaleza: o amplo crescimento da violência como, na visão do eleitorado, o principal problema da Capital. Em 2020, o tema era visto desta forma por 33% dos eleitores. Hoje, a preocupação já é citada por 44%. Historicamente sempre entre as áreas mais críticas, a saúde caiu para apenas 17%. A mudança explicaria uma série de ações recentes, desde a recente troca no comando da Segurança Pública feita por Elmano de Freitas (PT), como avanços da oposição sobre a pauta. No mês passado, José Sarto (PDT) passou inclusive a destacar iniciativa de armar a Guarda Municipal, algo que era rejeitado como política de segurança pelo seu antecessor, Roberto Cláudio (PDT).

Protagonista

De um jeito ou de outro, já está claro para a classe que a questão será o principal tema da campanha deste ano. Algo preocupante, visto o limitado poder conferido pela Constituição Federal para prefeitos agirem sobre a área.

Embate

À primeira vista, a questão poderia afetar principalmente candidatos da base do governo Elmano, como Evandro Leitão (PT). Aliados do Abolição destacam, no entanto, que não é assim que a coisa funciona, historicamente.

Nó górdio

Neste sentido, eles lembram do sucessivo fracasso de candidaturas marcadas pela associação com o tema. Afirmam ainda que o eleitor não é "bobo", sabendo diferenciar "falastrões" de candidatos com propostas para a área.

Alta

Funcionária da Alece que estava internada desde incêndio do plenário da Casa, registrado em 20 de junho, teve alta na tarde de ontem. Hospitalizada após inalação de fumaça, ela terá acompanhamento para recuperação em casa.

Partidos

Chamou a atenção ares de esvaziamento de evento pró-Evandro Leitão (PT) realizado ontem pelo PSB e com ausência do principal líder da sigla, Cid Gomes. Hoje, a sigla disputa com PSD pela indicação da vice do petista.

Docas

A Companhia Docas do Ceará já efetivou o pagamento de dividendos obrigatórios aos seus acionistas pelo ano passado. Em 2023, a sociedade de economia mista controlada pelo Governo Federal registrou lucro de R$ 36,6 milhões.

Foto: FCO FONTENELE Ministro Silvio Almeida

Silvio Almeida volta ao Ceará

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) volta amanhã a Fortaleza, onde participa às 11h de entrega de certificados de curso da pasta com a Central Única das Favelas (Cufa) do Barroso. Depois, ele recebe título de cidadão cearense na Alece.

Comércio...

O auditório da Fiec recebe hoje, às 10h, a posse do novo presidente da Junta Comercial do Ceará, Eduardo Jereissati. Ele assume vaga que era ocupada por Carolina Monteiro, que assumiu recentemente direção da CearaPar.

...e empresas

A CDL Jovem de Fortaleza continua hoje sua agenda de almoços sobre negócios com empresários de destaque no Ceará. Desta vez, evento ocorre 12h no Moleskine Gastrobar e recebe Assis Cavalcante, presidente das Óticas Visão.

Prêmios



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) informa o lançamento de três novos editais: dois para prêmios em Jornalismo e em Arquitetura, Urbanismo e Cidade, e outro para patrocínio de obras literárias. Inscrições até 18 de agosto no site do órgão, com premiações totalizando R$ 167 mil.