Elmano: "Coloquei o tema da segurança para cuidar pessoalmente"

Foto: BEATRIZ BOBLITZ FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-07-2024: Governador Elmano de Freitas dando coletiva de imprensa na posse dos novos servidores da Pefoce no Palácio da Abolição. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou nesta segunda-feira, 1º, dado da última pesquisa Datafolha/Fortaleza que apontou a segurança pública como a principal preocupação do eleitor da Capital, com citação de 44% dos entrevistados.

Afirmando que o dado “estimula” a gestão a trabalhar mais em busca de melhores resultados para a área, o governador destacou, no entanto, que não enxerga a questão como um elemento da disputa eleitoral deste ano em Fortaleza.

“Isso para mim não tenho como elemento central para uma eleição, mas sim, como governador, responsável pela segurança, como de governo. Quando coloquei o tema para eu cuidar pessoalmente, alterei o secretário da segurança, adotei medidas, sinalizo que estamos tratando de algo que é muito importante para a população”, afirma.

Neste sentido, o próprio Elmano destaca o dado da preocupação da segurança como o mais “relevante e real” do levantamento do Datafolha. Sobre informações da pesquisa sobre a corrida eleitoral, o governador avalia que ainda é “cedo demais” para avaliar o cenário.

“Acho que a pesquisa eleitoral agora, do ponto de vista da influência (de líderes políticos), da intenção de voto, é muito frágil ainda (...) o eleitor vai olhar os candidatos, suas histórias, suas propostas. Eleição para mim tem a ver com o jogo sendo jogado, e os candidatos ainda vão jogar. As pessoas agora sequer estão dispostas a assistir esse jogo”, afirma.