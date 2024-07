Carmelo fala em união "anti-PT" com PDT

Foto: Samuel Setubal Deputado Carmelo Neto e Ciro Gomes

O presidente do PL-CE, deputado Carmelo Neto, minimizou ontem ter participado neste fim de semana de palanques ao lado de lideranças do PDT, como o ex-ministro Ciro Gomes, em atos por candidatos a prefeito no Cariri. "Nem eu fui para a convenção do Glêdson (Bezerra, do Podemos, candidato à reeleição em Juazeiro do Norte) por conta do Ciro, nem o Ciro foi por conta do Carmelo, do PL ou do Bolsonaro", disse, em entrevista ao O POVO News. "Mas nossas discordâncias não anulam o fato de a gente estar em um palanque contra o PT", diz. Neste sentido, ele destaca que não existe hoje um "alinhamento" entre PL e PDT, mas admite a existência de uma "frente anti-PT" em municípios em que ambos os partidos disputam contra o bloco do ministro Camilo Santana (PT).

Anti-PT

"O que há em algumas cidades é uma união anti-PT, uma frente anti-PT que nasce, se forma, no Estado do Ceará contra a ditadura do Camilo Santana. E isso não é dito só por mim, é dito pelo Ciro também", diz Carmelo.

Caso fortuito

Presidente do PDT Ceará, o ex-senador Flávio Torres, vai em sentido diferente. Para ele, encontros de Ciro e Carmelo no Cariri foram "fortuitos", sem proximidade entre projetos. "Não houve nenhuma conversa, nem coligação".

Linha auxiliar

Sobre o caso, o presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio, disse "lamentar" que quadros do "PDT de Brizola, com história associada à resistência democrática", se posicionem hoje como "linha auxiliar do bolsonarismo".

Ministros

O ministro Juscelino Filho (Comunicações) participa hoje em Fortaleza da entrega de 1 mil certificados em cursos de capacitação da pasta. Ontem, ministro Luiz Marinho (Trabalho) também esteve na Capital para encontro do G20.

Jazz

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe neste sábado, às 19h, mais uma edição do Jazz em Cena, desta vez com Hannah Maria Montenegro e trio recriando o clássico disco de 1972 de Arthur Verocai.

Imperdível

Amplamente "ignorado" no Brasil na época, o disco teve um pico de popularidade a partir dos anos 2000, quando artistas estrangeiros, como o rapper Ludacris e a banda BadBadNotGood, recriaram partes das músicas.

Foto: André Costa/Divulgação Eduardo Girão Os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL), Eduardo Girão (Novo) e Capitão Wagner (União Brasil)

Wagner, Girão e André

Já rachada para a eleição, a direita de Fortaleza pode levar sua divisão inclusive para a data de suas convenções partidárias. Até agora, tanto Capitão Wagner (União) quanto Eduardo Girão (Novo) já confirmaram eventos em 3 de agosto.

PL de olho

Apesar de ainda não ter confirmado a data, local ou horário de sua convenção, o PL de Fortaleza também avalia hoje a possibilidade de realizar o ato por André Fernandes (PL) na exata mesma data, no mesmo sábado 3 de agosto.

Divisão

Caso isso aconteça, todos os três candidatos mais marcadamente de "direita" teriam convenções realizadas ao mesmo tempo. A disputa por mostrar forças começaria antes mesmo do período eleitoral. Jogo nem começou.

Clóvis Beviláqua



A Academia Cearense de Letras realiza amanhã, às 12h30min, uma homenagem ao jurista e historiador cearense Clóvis Beviláqua, autor do projeto do 1º Código Civil brasileiro, que vigorou de 1917 até 2002. Evento no Palácio da Luz terá presença da urna funerária com as cinzas de Clóvis e sua esposa, Amélia de Freitas.