Elmano vai assinar nova parceria por diagnóstico de segurança pública

Foto: Matheus Souza Governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) irá comandar na próxima segunda-feira, às 9h, a 2ª reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi). Além da participação de diversos órgãos dos Três Poderes do Estado, o encontro contará desta vez também com a participação de representantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), entidade que elabora documentos como o Atlas da Violência e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Na ocasião, deverá ser assinado um acordo de cooperação técnica entre o comitê e o FBSP, que fará diagnósticos de olho em identificar gargalos no sistema de segurança pública do Estado. A iniciativa dá continuidade à estratégia do governo Elmano em priorizar o tema do combate à violência no Estado.

Fórum

O FBSP já conduziu uma série de outras parcerias com universidades e estados brasileiros. A entidade é referência em análise especializada de dados da violência e na elaboração de ações inovadoras para o setor.

Comitê

Além da Casa Civil, participam do Coesi secretários de Segurança Pública, de Administração Penitenciária e da Procuradoria Geral do Estado, além de comandantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Forense.

Lista longa

Completam o conselho de Segurança órgãos como a presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Assembleia Legislativa, Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF)..

E a vice?

Surpreendendo muita pouca gente, o PSD confirmou ontem apoio a Evandro Leitão (PT) na eleição deste ano em Fortaleza. Definição sepulta possível candidatura de Célio Studart (PSD) ao cargo (pelo menos neste ano).

"Reviravolta"

Surpreendendo menos gente ainda, o PP, comandado no Ceará por AJ Albuquerque, também fechou apoio a Evandro. Isso logo o secretário Zezinho Albuquerque (Cidades), pai de AJ, ser destituído do comando da sigla em Fortaleza.

Jornalismo

A ombudsman do O POVO, Joelma Leal, participa na próxima terça-feira, 30, às 14h do debate "Ética, confiança na relação com as fontes e com a redação", promovido pelo curso de jornalismo da UFC. Evento no auditório do CH II.

Foto: Samuel Setubal Prefeito José Sarto

Sarto bem "livre" no 2º turno

Em sabatina concedida ontem ao grupo UOL/Folha, o prefeito José Sarto (PDT) disse que irá "aceitar o apoio de quem quer que seja" em um eventual segundo turno em Fortaleza. Não descarta, portanto, diálogo nem com o PT nem com o PL.

Violência

Na ocasião, o prefeito de Fortaleza também fez pesadas críticas contra a gerência da Segurança Pública durante governos do PT, chegando a chamar a gestão Elmano de Freitas de "governo das chacinas".

Faltou leitura

O prefeito sugere que o tema não seria tratado pela imprensa local, falando no "cerceamento de certas notícias". Só na última semana, O POVO manchetou o assunto duas vezes, fora cobertura diária. Imagina se tratasse.

Horizontais

Viçosa do Ceará recebe hoje homenagem de 80 anos da morte de Clóvis Beviláqua, um dos maiores juristas do Brasil. /// Na ocasião, ele e esposa, Amélia de Freitas, terão os restos mortais sepultados no município. Antes, eles estavam no Rio de Janeiro. A desembargadora Nailde Pinheiro acompanha a cerimônia.