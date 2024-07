Élcio cresce para continuar na vice de Sarto

Foto: FCO Fontenele/O POVO O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB)

A tual vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB) deve ser "reconduzido" ao cargo na chapa de reeleição de Sarto (PDT) à Prefeitura de Fortaleza. A tese é repetida tanto por dirigentes pedetistas quanto por gente próxima do prefeito, embora ainda não seja confirmada por conta de "possíveis imprevistos". "Não dá para antecipar uma coisa dessas pois, vai que aparece um novo partido para aliar? Que ocorre uma nova composição? Complicaria fazer um anúncio desses e ter que voltar atrás", diz uma fonte ligada a Sarto. Apesar disso, há hoje no Paço a compreensão de que a indicação só seria alterada caso o próprio PSDB demonstrasse interesse nisso, o que não ocorreu até agora. O "mistério" acaba neste domingo, 28, data da convenção do PDT.

Chapa

Outros nomes chegaram a ser cogitados para a vice, especialmente para um cenário povoado por vices mulheres. Possíveis indicações incluíam a vereadora Cláudia Gomes (PSDB), que não mostrou entusiasmo com a ideia.

Falando nisso

O presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, disse ontem que o partido colocou o nome da ex-secretária de Cultura Izolda Cela como possível vice de Evandro Leitão (PT). Ele nega, no entanto, que siga quer "impor" o nome.

Passou batido

O governador Elmano de Freitas (PT) exonerou, na sexta-feira da semana passada, a assessora especial da Prevenção à Violência da Casa Civil do Ceará, Carla da Escóssia. Ela atuava na área desde 2015.

Segurança

Muito próxima da ex-governadora Izolda Cela (PSB), Carla era uma das idealizadoras do antigo programa Ceará Pacífico e do novo Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio). Ela volta a dar aulas na Uece.

Hospital da PM

O Governo do Ceará emitiu diretriz para que a estrutura do Hospital Maternidade José Martiniano de Alencar volte a ser dedicada à Polícia Militar do Ceará. A Sesa já forma uma comissão para a transição da unidade.

Protesto

Servidores fizeram ontem manifestação contra a mudança em frente à unidade, que virou referência em uma série de tratamentos. O Estado afirma que atendimentos serão remanejados, mas fica difícil entender a decisão.

Foto: FERNANDA BARROS Capitão Wagner

Capitão: Tarcísio é referência

Em sabatina ao grupo UOL/Folha, o ex-deputado Capitão Wagner elegeu os governos dos bolsonaristas Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Ronaldo Caiado (Goiás) como "referências" para sua possível gestão caso eleito prefeito de Fortaleza.

Modelo?

"(Tarcísio) demonstra governo com inovações tecnológicas, com governo digital, com estrutura mais enxuta, uma forma de gestão totalmente saudável, um equilíbrio muito grande", destacou Wagner.

Incoerência

O pré-candidato, no entanto, se colocou como "centro-direita" e diz que se afasta da extrema-direita por conta da "incoerência" deste grupo. "Não sou de defender o indefensável nem de dizer amém para tudo", diz.

Horizontais

Placas da UFC já foram instaladas na estrutura do antigo Acquario Ceará. /// Líder de Elmano na Alece, Romeu Aldigueri (PDT) rebateu críticas de José Sarto sobre violência no Ceará. /// "Sarto praticamente diz em rede nacional: não venham para Fortaleza, prejudicando nosso turismo e nossos empregos. Lastimável", diz.