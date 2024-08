PDT Nacional lamenta Lula em ato pró-Evandro

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Deputado André Figueiredo (PDT)

.

O presidente nacional em exercício do PDT, deputado André Figueiredo, disse ontem "lamentar" presença do presidente Lula (PT) em convenção que lançou, no último sábado, o deputado Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. "A gente não pode deixar de, nacionalmente, lamentar essa postura do Lula. Ele tinha falado que ia para a campanha somente onde tivesse confronto direto com adversários, especialmente da ala mais radical bolsonarista", diz Figueiredo, que já havia se manifestado defendendo que Lula não participasse de atos contra José Sarto (PDT) em Fortaleza. "Aqui ele foi para um palanque na principal cidade que o PDT administra. Isso evidentemente demonstra que o presidente Lula não tem nenhum respeito para com o PDT", diz.

Sete chaves

Ainda na linha de bastidores das convenções do fim de semana, vale ressaltar "mistério" mantido por Capitão Wagner (União) no último sábado até o anúncio da vice de sua chapa, a nutricionista Edilene Pessoa (União).

Mistério

Segundo o próprio Wagner, o nome da vice já estava definido há uma semana. Apesar disso, o União Brasil não anunciou a indicação nem mesmo na coletiva de imprensa ocorrida antes do evento. Tudo pelo "mistério".

Homenagem

Wagner chegou ao evento com uma camiseta do partido, mas depois vestiu outra peça em homenagem ao Professor Bandeira, diretor do Colégio Tiradentes falecido em 2019. Convenção focou em líderes locais do União.

Novo

Já convenção de Eduardo Girão (Novo), também ocorrida no sábado, contou com participação do deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), que discursou com pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.

Parceria

Em novembro do ano passado, ato anunciando a pretensão de Girão foi bem mais "concorrido" de figuras nacionais, com presenças quatro outros senadores, além de Van Hattem e Deltan Dallagnol (Novo-PR).

Outro quadro

Estavam lá, por exemplo, Sergio Moro (União-SP) e Marcos Pontes (PL-SP). O fato de ambas as siglas possuírem candidatos locais, no entanto, acabou esvaziando o palco. Van Hattem, no entanto, compensou em empolgação.

Foto: João Filho Tavares VEREADOR Adail Junior (PDT)

Adail apoia Catanho

Adail Júnior (PDT), vereador de Fortaleza e um dos mais ferrenhos aliados de José Sarto, não seguirá a posição do seu PDT em Caucaia, onde a sigla apoia Emília Pessoa (PSDB). O vereador participou de convenção que lançou Waldemir Catanho (PT).

Sem surpresa

Apesar de não ter atuação direta em Caucaia, Adail é um dos vereadores mais votados em bairros vizinhos da cidade, como Antônio Bezerra, Quintino Cunha e Genibaú. O apoio já vinha sendo anunciado pelo próprio pedetista.

Histórico

"Sempre meu retrovisor foi maior que o meu parabrisa, eu analiso mais o meu passado nas minhas decisões do que propriamente meu futuro", justificou Adail nas redes. Apuração é do repórter Yuri Gomes, do O POVO.

Roberto Galvão



O artista plástico Roberto Galvão prepara mostra "Sertão Galvão", que comemora seus 60 anos de carreira. A mostra, que reúne a produção mais recente do artista cearense, entra em exposição a partir de 24 de agosto no Museu de Arte da UFC e ocorre 50 anos após sua primeira mostra individual, realizada no mesmo local.