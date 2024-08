"Querem evitar o debate sobre a cidade", diz campanha de Sarto sobre adversários

Foto: Matheus Souza FORTALEZA, CE, BRASIL, 18-08-2024 - Adesivaço da campanha do Sarto (foto: Matheus Souza/Especial para O povo)

Após a juíza da 113ª Zona Eleitoral de Fortaleza deferir liminar do PL Fortaleza que determina a remoção de vídeo publicado pelo prefeito José Sarto (PDT) em seu perfil no Instagram, a campanha do incumbente se defendeu afirmando que o vídeo se trata de uma “prestação de contas” e que os adversários querem evitar o debate sobre a cidade e nacionalizar o pleito.

No vídeo em questão o prefeito percorre vários pontos da cidade em que obras da Prefeitura foram realizadas, começando pela pracinha do bairro João XXIII. A peça foi uma resposta a um vídeo de Capitão Wagner (União Brasil), alfinetando o prefeito ao falar que “correr na Beira Mar é fácil”, mas queria ver o mesmo na periferia.

A campanha de Sarto destaca que é natural mostrar as realizações da administração, já que o prefeito será avaliado pelo eleitor a partir das promessas que cumpriu, e não apenas dos compromissos que assumiu para uma possível reeleição.

“Os candidatos adversários estão incomodados com isso, porque não têm o que mostrar. Mas há também uma estratégia por trás, que é evitar o debate sobre a cidade, sobre as demandas da população. O que se vê é uma tentativa de nacionalizar, polarizar a campanha”, salientou a campanha do prefeito.

No pedido deferido, o PL destaca que gravações envolviam áreas de acesso restrito a outros candidatos, como o interior de escolas. Nos últimos meses, advogados do PT, do União e do Novo também apresentaram quase uma dezena de outras ações semelhantes.

Yuri Gomes - Especial para O POVO