‘Motel Destino’ terá estreia nacional em Fortaleza com sessão gratuita no São Luiz

Foto: Christophe Simon/AFP Cineasta cearense Karim Aïnouz estreou "Motel Destino" no Festival de Cannes

O cineasta Karim Aïnouz escolheu sua cidade natal, Fortaleza, para receber a primeira exibição nacional de 'Motel Destino', seu mais recente longa-metragem. Com première mundial no último Festival de Cannes, o filme será lançado no Brasil com sessão gratuita em 3 de agosto, no Cineteatro São Luiz. Participam do evento, além do próprio Aïnouz, todo o elenco local do filme, que reúne os protagonistas Nataly Rocha e Iago Xavier. Motel Destino é o 1º filme do autor rodado inteiramente no Ceará desde 'O Céu de Suely' (2006), e entrará no circuito nacional em 22 de agosto. Em Cannes, o longa foi ovacionado com aplausos durante doze minutos após a sessão, que se encerrou ao som de "Coração", música de Dorgival Dantas interpretada pela banda Aviões do Forró.

Enredo

'Motel Destino' conta a história de Heraldo, que, após uma tentativa frustrada de assalto a banco, se esconde em um motel de beira de estrada. No local, ele conhece Dayana, personagem interpretada por Nataly Rocha.

Carreira

O novo longa marcou a segunda passagem consecutiva de Aïnouz pela mostra principal do Festival de Cannes. Outros trabalhos do diretor incluem os filmes Madame Satã, O Céu de Suely, Praia do Futuro e A Vida Invisível.

Do Ceará

A pré-estreia do longa-metragem integra a programação especial do aniversário de 11 anos do Porto Iracema das Artes, escola de formação mantida pelo Governo do Estado do Ceará onde surgiu o "embrião" do projeto.

