Girão: Novo envia mais R$ 450 mil de fundo eleitoral para campanha

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-08-2024: Inauguração do Comitê Oficial do Eduardo Girão com a presença dos apoiadores. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O senador e candidato à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão, recebeu mais R$ 450 mil do seu partido via Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o chamado "Fundão". Dados constam no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como publicado anteriormente pela coluna, o Novo, em sua primeira eleição usando o “fundão”, já havia enviado R$ 1,2 milhão para a campanha do senador, que se somaram aos R$ 300 mil investidos pelo próprio Girão na campanha. Com o novo repasse, o candidato passa a ter quase R$ 2 milhões para financiar a candidatura à Prefeitura.

O valor de R$ 1,6 milhão recebido por Girão é o maior investimento do Novo em candidaturas à prefeitura em todo o Brasil até o momento. Marina Helena, candidata do partido no maior colégio eleitoral do país, São Paulo, recebeu até então R$ 1,1 milhão.

O Novo, que tinha como uma das principais bandeiras durante anos a não utilização de fundo eleitoral, decidiu em 2023 usar os recursos para “ter as mesmas armas dos adversários”, mas prometeu transparência e divisão técnica no repasse.

A sigla tem R$ 37 milhões de FEFC para disponibilizar aos seus candidatos em 2024. O valor injetado na campanha de Girão corresponde a quase 5% do montante total.



Veja quanto cada candidato tem disponível para utilizar na campanha:

Yuri Gomes - Especial para O POVO