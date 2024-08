"Frouxo": Evandro processa Ciro em R$ 100 mil

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa/União Brasil Ciro Gomes discursou ao lado de Roberto Pessoa em evento em Crato

A longa lista de adversários do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na Justiça ganhou nesta semana mais um integrante, após o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão (PT), mover um processo por danos morais contra o pedetista. Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro acionou Ciro por conta de entrevista do ex-ministro ao canal do comediante cearense Mateus Cidrão no Youtube. Na conversa, o pedetista faz diversas críticas ao petista, a quem chama de "frouxo" e "pior que covarde". "Acabou com o Ceará e agora quer acabar com Fortaleza", diz um dos trechos destacados pelo processo. A ação pede, além da obrigação de Ciro divulgar uma retratação a Evandro, o pagamento de indenização "não inferior" a R$ 100 mil.

Acusação

Outro ponto questionado é trecho onde Ciro acusa Evandro de ter montado "um jogo de vender jogador bom e receber por fora, comprar jogador ruim e receber por fora e negócio de sócio torcedor e receber por fora".

"Calúnia"

"Além de inverídicas e maliciosas, referidas acusações possuem o intuito de atingir a reputação e a boa fama do senhor Evandro Leitão perante a sociedade, extrapolando o limite da crítica e da livre manifestação", diz defesa.

Pesado

Alto valor da indenização tem como base acusação de que Ciro teria cometido, ao mesmo tempo, condutas de calúnia, injúria e difamação contra Evandro. Caso tramitará na 38ª Vara Cível de Fortaleza.

Defensoria

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) realiza até o início de setembro pesquisa inédita entre a categoria que fará o mapeamento de condições de trabalho de defensores públicos do Estado.

Bella Carmelo

A Justiça aprovou o registro da candidatura de Bella Carmelo (PL) para a disputa deste ano pela Câmara Municipal. MP Eleitoral questionava a inclusão do nome do esposo dela, o deputado Carmelo Neto (PL), no "nome de urna".

Recursos

Candidatura de Bella, aliás, já recebeu R$ 612 mil do "Fundão", por meio de doação do PL Nacional. Até ontem, ela era a única candidata da sigla a receber o repasse, que já chega próximo do teto de R$ 680 mil para a disputa.

Foto: Arquivo pessoal Deputado Idilvan Alencar Foto: Arquivo pessoal

Idilvan é destaque em prêmio

O cearense Idilvan Alencar (PDT) foi um dos deputados premiados no Prêmio Congresso em Foco 2024. Na opinião do júri especializado, ele foi 1° lugar na categoria "Cidades Inteligentes", pela defesa de propostas de educação e em outras áreas.

Rádio e TV

Começou ontem o Horário Eleitoral em rádio e televisão. Maior parte dos programas com maior tempo investiu na apresentação dos candidatos. Capitão Wagner (União), no entanto, não perdeu a deixa para "alfinetar" adversários.

Sem menção

Entre outros pontos, criticou candidatos "postes" ou que "tiram férias quatro anos e aparecem fantasiados na época de eleição". Curiosa também a ausência de Jair Bolsonaro (PL) do programa de André Fernandes (PL).

Horizontais

A CAIXA Cultural Fortaleza apresenta neste fim de semana o monólogo "Três Luzes", parceria entre a atriz paranaense Cássia Damasceno e o cineasta Aristeu Araújo. /// Obra apresenta reflexões do passado de uma mulher presa em um elevador durante um blecaute. /// Apresentações hoje, às 20h, e amanhã, às 19h.