Camilo: Lula pode voltar a Fortaleza ainda no 1º turno

Foto: Samuel Setubal Ministro da Educação, Camilo Santana, em participação no OP News

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou ontem que o presidente Lula (PT) pode voltar a fazer campanha para Evandro Leitão (PT) em Fortaleza ainda no 1º turno da eleição deste ano. "Está programado (a nova viagem). Vamos trabalhar, mas claro que vai depender muito da agenda do presidente", diz. A declaração ocorre embora siglas aliadas do Planalto no Congresso, como o PDT e o União Brasil, venham defendendo que o petista não suba em palanques na campanha da Capital. "Eu sempre respeitei isso, mas o PT tem colocado como prioridade nacional a eleição aqui de Fortaleza. Aliás, é uma das poucas capitais onde o PT tem candidatura própria", reforça Camilo, que visitou a sede do Grupo de Comunicação O POVO na manhã desta segunda-feira.

Bolsonaristas

Ainda sobre a disputa em Fortaleza, Camilo destacou que candidatos ligados a Jair Bolsonaro (PL) estariam, "até pela falta de popularidade" do ex-presidente, procurando "esconder" relação com o antecessor de Lula.

De olho

"Por isso que a gente precisa esclarecer a população de Fortaleza que temos três projetos hoje se apresentando. O do atual prefeito, que na minha avaliação foi omisso, e outros dois candidatos que representam o Bolsonaro".

"Projetos"

"É o projeto do ódio, da intolerância, que negou a vacina. Às vezes fico até me perguntando: há alguma obra do Bolsonaro aqui no Ceará nesses anos?", continua, se referindo a Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL).

Evandro

Camilo conclui: "E temos um terceiro projeto, o do Evandro, que é o projeto do Lula, do Elmano, o meu, projeto que trouxe o Minha Casa Minha Vida de volta, que está reajustando o salário mínimo acima da inflação", diz.

Fundão I

Candidato a vereador apoiado por Célio Studart (PSD), Erich Douglas (PSD) recebeu R$ 630 mil em repasse do "Fundão" do paritdo. Pelo visto, tendência é que campanhas ao Legislativo também tenham grande volume de recursos.

Fundão II

O União Brasil também não ficou atrás, tendo já investido campanhas para vereador em R$ 3,3 milhões em Fortaleza. Maior repasse foi para a nutricionista Larissa Duarte, que recebeu R$ 657 mil da verba eleitoral da sigla.

Foto: Samuel Setubal/O POVO Capitão Wagner foi o primeiro entrevistado das sabatinas O POVO. Todos os candidatos a prefeito de Fortaleza serão entrevistados.

Wagner na sabatina do O POVO

Candidato do União Brasil, o ex-deputado Capitão Wagner participou ontem de sabatina na Rádio O POVO CBN. Na ocasião, destacou promessa de criar escola para filhos de guardas municipais da Capital, nos moldes das escolas da PM e do CBM.

Escondido

Wagner também ironizou "ausência" de Jair Bolsonaro (PL) da campanha de televisão de André Fernandes (PL). "Do que ele me acusava, ele tá fazendo. Tá muito claro que na propaganda de TV não está aparecendo o Bolsonaro".

Cores

Wagner ainda brincou com mudança nas cores da campanha do PL. "Trocou o verde-amarelo pelo azul, até agradeço porque é a cor tradicional da nossa campanha". Sabatinado de hoje é Evandro Leitão (PT), às 9h30min.

Horizontais

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza amanhã, às 11 horas, a primeira live do projeto "Palco Vida & Arte - Letras e Livros", celebrando o I Prêmio Literário Demócrito Rocha – concurso que premiará obras inéditas em várias categorias. /// Transmissão pelos canais do Facebook e YouTube da FDR e do O POVO.