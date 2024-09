Luizianne deve "estrear" na campanha em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA LUIZIANNE Lins, deputada federal e ex-prefeita

A pós o senador Cid Gomes (PDT) "aparecer" na campanha eleitoral de Fortaleza pela primeira vez na última segunda-feira, pode estar chegando o momento de "estreia" de outra liderança política de peso na disputa da Capital. Ausente até o presente momento das mobilizações públicas para a eleição de Fortaleza deste ano, a ex-prefeita e deputada Luizianne Lins (PT) é esperada nesta sexta-feira, às 19h, para inauguração do comitê da candidatura de Mari Lacerda (PT) para vereadora na Avenida da Universidade. Integrante do grupo político da ex-prefeita, Lacerda é tida como "candidata oficial" de Luizianne na disputa. Deve participar também do evento Waldemir Catanho (PT), candidato a prefeito de Caucaia e outro aliado próximo da petista.

Candidato

Até agora, não há confirmação se o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, participará do ato. A vice dele, Gabriella Aguiar (PSD), já é tida como participação certa do ato com a candidata a vereadora.

Incógnita

Ainda não ocorreu nenhum registro de apoio formal de Luizianne a Evandro na eleição deste ano. O petista, no entanto, tem dito que a ex-prefeita disse que irá participar de atos pela campanha do PT em Fortaleza.

Futura Trends

Ocorre hoje, no Teatro Riomar Fortaleza, a 14ª edição do Futura Trends 2024. Neste ano, o seminário discutirá "Transformação Digital, Liderança e Inovação Disruptiva" e terá transmissão simultânea pelas redes do O POVO.

Inovação

Programação inclui painéis sobre impactos de novas tecnologias e liderança, com diversos especialistas em negócios e inovação, como Martha Gabriel, Pablo Ortellado e Alexandre Baldy. Ingressos na plataforma Sympla.

FEB 80 anos

O plenário da Câmara Municipal de Fortaleza realiza hoje, às 15h, uma sessão solene em homenagem aos 80 anos do início das operações da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.

Jesualdo UFC

O ex-reitor da UFC, Jesualdo Farias, receberá o título de Professor Emérito da instituição no próximo dia 12 de setembro. Jesualdo foi professor do Centro de Tecnologia da UFC, além de reitor da universidade, entre 2008 e 2015.

Foto: Samuel Setubal Candidato à reeleição José Sarto (PDT) em sabatina na Radio O POVO CBN

Sarto na sabatina O POVO CBN

O prefeito José Sarto (PDT) participou ontem de sabatina na Rádio O POVO CBN. Na ocasião, reafirmou promessa de "anular e abolir" multas concedidas a motociclistas que foram flagrados trafegando com a viseira do capacete levantada.

"Demanda"

Questionado se a ação ocorre em resposta a ação semelhante proposta por André Fernandes (PL), o prefeito desconversa e diz que ela segue "demanda" da categoria. Ação incluiria perdão de multas dos últimos cinco anos.

CPIs

Sarto também admitiu não ter assinado CPI do Narcotráfico em 2018, mas dise que não o fez por uso "politiqueiro" do grupo, e não por "medo", o que ele atribui a Evandro Leitão (PT). Sabatinado de hoje é Técio Nunes (Psol).

Horizontais

O RioMar Fortaleze recebe entre 17/9 e 13/10 a exposição "Luiz Gonzaga: 110 Anos do Nascimento", imersão com mais de 100 itens celebrando o Rei do Baião. /// O Grupo Crítica Radical realiza amanhã, às 15h, manifesto na Praça do Ferreira de combate à política e ao capitalismo. Grupo promete ato-show e diversas manifestações.