Fortaleza: Volta de Lula será "fechada" neste fim de semana

Foto: FÁBIO LIMA Presidente Lula na convenção de lançamento de Evandro Leitão como candidato à Prefeitura

C ontrariando apelo de partidos aliados do governo no Congresso Nacional, o presidente Lula (PT) já tem nova viagem a Fortaleza dada como "certa" por lideranças do PT no Estado. Segundo gente próxima da cúpula da campanha de Evandro Leitão (PT), data para nova viagem do presidente para "aditivar" campanha do petista na Capital deve ser fechada ainda neste fim de semana. O principal ponto em aberto hoje é se a nova viagem deve ocorrer ainda em setembro ou esperar até os primeiros dias de outubro, reta final da disputa eleitoral. Lula já fez duas viagens ao Ceará desde a definição pela candidatura de Evandro, incluindo participação na convenção que confirmou a chapa do partido na Capital.

Incômodo

A nova visita de Lula para o Ceará vinha sendo alvo de resistência de partidos aliados do governo que possuem candidatos em Fortaleza, como o PDT e o União Brasil. O PT, no entanto, destaca que Fortaleza é prioridade.

Sartista

A questão chegou inclusive a ser levada diretamente a Lula pelo presidente nacional do PDT, o deputado cearense André Figueiredo. Assunto veio à tona inclusive em reunião entre o petista e líderes de siglas aliadas.

Campanha

A volta de Lula ainda no primeiro turno, no entanto, parece óbvia diante da estratégia do PT cearense. Até agora, principal aposta da candidatura de Evandro tem sido a associação com liderança de peso do partido.

Irrigado

O prefeito José Sarto (PDT) divulgou ontem novo repasse de R$ 4 milhões do PDT via "Fundão". Com isso, a campanha de reeleição do pedetista abre vantagem como a mais rica da Capital, com receitas já em R$ 12,8 milhões.

De zero a 10

O candidato do PL, André Fernandes, divulgou ontem também seu primeiro repasse da cota do "Fundão" pelo partido, em R$ 10,5 milhões. Com isso, Fernandes já tem a 2ª campanha mais "aditivada" para a disputa da Capital.

Pires na mão

Vereadores do PL em Fortaleza, no entanto, ainda aguardam repasses da sigla. Até agora, só Bella Carmelo recebeu verba, em R$ 600 mil, da nacional do partido. Tem quem acorde e já corra para checar se a verba "pingou".

Foto: Samuel Setubal Candidato Técio Nunes (Psosl) em sabatina na Radio O POVO CBN

Técio na Sabatina O POVO CBN

O candidato Técio Nunes (Psol) participou de sabatina na Rádio O POVO CBN. Na ocasião, reafirmou defesa de um "passe livre universal" em Fortaleza. Questionado sobre como bancaria o benefício, criticou "caixa preta" de dados de empresas de ônibus.

União

Apesar de evitar antecipar cenários de 2º turno, Técio defendeu que toda a esquerda "se junte" contra André Fernandes (PL) caso ele avance na disputa. Técio também explicou pouca agenda pública que a campanha vem tendo.

Gravando

Realizando 1º ato público da semana apenas ontem, Técio disse que campanha "se voltou" para a produção de conteúdo, com gravações para as redes. Ele promete, no entanto, "campanha frenética" nos próximos dias.

Horizontais

A Unimed Fortaleza deverá iniciar em breve atendimentos no novo Pronto Atendimento Aldeota, localizado na avenida Santos Dumont com entrada pela rua Frei Mansueto, 1670. Nova unidade terá atendimento 24 horas e terá capacidade para atender mais de 5 mil pacientes por mês em Clínica Médica e Traumatologia.