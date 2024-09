Sarto recebe mais R$ 4,2 mi do PDT e abre vantagem como campanha mais "rica"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura José Sarto do PDT na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT), abriu vantagem como a campanha mais rica da disputa eleitoral na Capital. O PDT enviou mais R$ 4,2 milhões a Sarto, que se juntam aos R$ 8,6 milhões arrecadados anteriormente com repasses partidários e doações.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que do montante, R$ 4 milhões vieram da direção nacional e R$ 200 mil da direção municipal. O PDT já havia repassado anteriormente R$ 7,5 milhões para Sarto. Fortaleza é a principal cidade comandada pelo partido no Brasil e o investimento no candidato mostra que o partido não quer perder, de forma alguma, o comando da cidade.

Junto aos repasses partidários, Sarto recebeu doações de Prisco Bezerra, irmão do ex-prefeito Roberto Cláudio, no valor de R$ 1 milhão, de Beto Studart, que doou R$ 150 mil, e de Pio Rodrigues Neto, que aportou R$ 50 mil na campanha do pedetista.

A campanha de Sarto tem, no total, quase R$ 12,9 milhões para investimentos na campanha. O valor já é maior do que o recebido pelo prefeito na campanha de 2020. Juntando primeiro e segundo turno, Sarto teve R$ 9,8 milhões para investir na candidatura que o fez ser eleito, sendo R$ 7 milhões repassados pelo PDT.

Boa parte do montante que o prefeito dispõe para tentar a reeleição já foi gasta. O TSE aponta que cerca de R$ 8,5 milhões já foram investidos pela campanha. Maior parte das despesas foi com a produção de programas para rádio, TV ou vídeo, mais de R$ 5,4 milhões.



Confira ranking das campanhas mais "ricas"



​

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO