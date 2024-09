Idilvan sobre denúncias a Silvio Almeida: "se for culpado deve sair da pasta"

Foto: Zeca Ribeiro Deputado Idilvan Alencar Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) comentou as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos (MDH), Silvio Almeida. À coluna, o deputado destacou que o assunto era muito sério e demandaria uma apuração imparcial e caso provada a acusação, ele deveria deixar o Ministério.

“Essa denúncia contra o ministro é algo sério e nos preocupa. Acho que deve ser feita uma apuração imparcial e se ele for culpado não deve fazer parte da pasta. Até porque a pasta que ele exerce é muito simbólica sobre esse aspecto dos Direitos Humanos. Uma vez comprovada, fica inviável a permanência dele no governo”, opina o deputado

O caso foi revelado pelo colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, que indicou o nome da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, além de outras mulheres, como possíveis vítimas.

A informação foi confirmada pela organização Me Too Brasil, que por nota confirmou as acusações e disse que as mulheres "foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico".

O ministro Silvio negou as acusações e por meio de nota lamentou o caso. “Muito triste viver tudo isso, dói na alma”, disse. “Mais uma vez, há um grupo querendo apagar e diminuir as nossas existências, imputando a mim condutas que eles praticam”, completou Almeida.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO