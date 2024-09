Movimento rebate críticas de André Fernandes a ciclofaixas

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura André Fernandes do PL na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O movimento Ciclo Urbanista, que foca em mostrar a cidade sob a ótica do ciclista urbano, rebateu falas do candidato André Fernandes (PL) sobre a política cicloviária de Fortaleza. Em sabatina à rádio O POVO CBN na segunda-feira, 9, Fernandes criticou a política das gestões Roberto Cláudio (PDT) e de José Sarto (PDT) sobre o tema.

De acordo com o deputado federal, RC e Sarto “encheram a cidade de ciclofaixa sem estudo” e que “hoje a gente tem ciclofaixa e ciclovia que levam de nada a lugar nenhum”. O candidato não apresentou nenhuma prova que comprovasse a afirmação e se eximiu de citar onde estariam essas faixas criticadas. André afirmou que, caso eleito, fará um estudo técnico será feito.

O movimento rebateu as falas de André e afirmou que elas expõem o desconhecimento do candidato acerca do tema. “Fortaleza, há dez anos, conta com um Plano Diretor Cicloviário, aprovado pela Câmara Municipal que caracteriza toda a cidade”, afirma a publicação do Ciclo Urbanista.

O plano citado é o Plano Diretor Cicloviário Integrado do Município de Fortaleza (Lei 10.303/ 2014). O movimento afirma ainda que a metodologia de aplicação propõe a implantação da rede cicloviária por meio de estratégias e prioridades preestabelecidas .

O Ciclo Urbanista defendeu que o investimento no modo cicloviário na cidade evolua e passe a ser uma política de Estado e não mais de gestão. No Plano Diretor Cicloviário constam diretrizes para implantação de ciclovias, ciclofaixas ciclorrotas, passeios compartilhados e zonas 30.

Leia mais "Batalha do Tiktok": André e Sarto viralizam e eleição em Fortaleza vira "nacional"

Fernandes promete faixa exclusiva para motos como forma de reduzir acidentes Sobre o assunto "Batalha do Tiktok": André e Sarto viralizam e eleição em Fortaleza vira "nacional"

Fernandes promete faixa exclusiva para motos como forma de reduzir acidentes



Um documento de 216 páginas detalha todo o Plano Diretor Cicloviário Integrado, trazendo, inclusive, a consultoria técnica contratada pela Prefeitura para fazer o estudo de implantação da malha cicloviária, a TECTRAN-IDOM. O que rechaça a tese de Fernandes de não ter sido feito um estudo técnico.

Além disso, o plano contou com a colaboração de estudantes de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará e diversos defensores da política cicloviária.

No detalhamento do plano é possível conferir a metodologia, estratégias, diretrizes e aprofundamento em variáveis que são necessárias para a implantação, como aspectos físicos, socioeconômicos e urbanos de Fortaleza.

De acordo com dados da Prefeitura, até outubro de 2023 o número de ciclistas na cidade era de aproximadamente 235 mil, cerca de 10% da população de Fortaleza. O objetivo do executivo municipal é dobrar o número nos próximos 10 anos e chegar aos 470 mil ciclistas. Para isso, instituiu no fim do ano passado o programa Pedala Mais Fortaleza.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO