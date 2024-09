"Batalha do Tiktok": André e Sarto viralizam e eleição em Fortaleza vira "nacional"

Foto: Reprodução: TikTok Fernandes e Sarto viralizam e travam "batalha" no Tiktok

Que a eleição em Fortaleza seria acirrada e atrairia a atenção de partidos e lideranças políticas nacionais não restavam dúvidas. Mas o pleito na Capital foi além e virou uma disputa “nacional”. O candidato do PL, André Fernandes e o prefeito José Sarto (PDT) têm protagonizado uma “batalha” na plataforma TikTok

A disputa pelo voto na mira do 'mercado da atenção'; CONFIRA

Enquanto André viraliza com seus jingles, Sarto atrai público com memes “autorais”, como as paródias de “As Meninas Superpoderosas” e “Nas Garras da Patrulha”, e áudios virais da plataforma. Os jingles “André que geral vota”, “Chega de mamata” e “Tchau pro Sarto” se tornaram virais, com milhares de usuários da plataforma usando as músicas como áudio de seus vídeos.



O último jingle, no entanto, foi o “estopim” para André e Sarto viralizarem. A música caiu nas graças do Tiktok e potencializou o perfil dos dois candidatos. Fernandes tem 942 mil seguidores na plataforma, com vídeos que chegam a bater mais de 7 milhões de visualizações.

O perfil do prefeito é mais modesto, com cerca de 15 mil seguidores, mas com vídeos com mais de 700 mil visualizações. O mais “famoso” tem 1,5 milhão de visualizações. À medida que as músicas de André chegam a mais pessoas, mais “conhecido” o prefeito fica.

O jingle “Tchau pro Sarto” atribui questões da cidade, como buracos nas ruas e problemas na segurança pública ao prefeito e apresenta Fernandes como quem vai resolver as dificuldades. A música chegou aos quatro cantos do país, comentários como “não sou de Fortaleza, mas quero tirar o Sarto” são comuns nos comentários de vídeos de André.

O famoso termo “meu prefeito” também é presença garantida nas publicações de Fernandes, é comum usuários de outras partes do país citando sua cidade e falando que André é o prefeito delas, claro, em tom de brincadeira.

Do outro lado, Sarto também ganhou simpatizantes com seus memes, um dos comentários dizia “pena que sou do RJ, se não votaria em você”, outros brincam “Sempre levo a culpa de tudo, ainda bem que o Sarto chegou, agora a culpa é dele”. O perfil do prefeito entra na brincadeira e responde com bom humor.

Os cortes e os vídeos virais têm se tornado elemento cada vez mais presente nas eleições de 2024, em São Paulo o candidato Pablo Marçal (PRTB) tem usado a estratégia para alavancar suas redes. Em Fortaleza, André é um candidato forte nas redes sociais e reúne milhões de seguidores em seus perfis, no Instagram, por exemplo, o candidato é seguido por mais de 1,8 milhão de usuários.

José Sarto, por sua vez, investe na estratégia desde antes do início da campanha, com um perfil bem humorado e próximo do público jovem. A campanha do prefeito já investiu mais de R$ 1,7 milhão em impulsionamento de conteúdos e parece ser esse o caminho a ser seguido até o fim da eleição.

As redes sociais passaram a ser ponto crucial nas estratégias de campanha, principalmente para candidatos com pouco ou nenhum tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, como é o caso de André e Sarto. O candidato do PL tem pouco menos de dois minutos, enquanto o prefeito tem um minuto. Evandro, do PT, tem metade do tempo de propaganda eleitoral.

A “Batalha do Tiktok” deve continuar até o dia 6, quando o resultado das urnas será divulgado. Até lá, usuários de várias cidades do país seguem acompanhando a saga de André Fernandes e José Sarto na plataforma.



Confira memes e comentários:

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO