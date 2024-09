Violência na campanha: o que TRE e SSPDS estão fazendo para coibir

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 01.02.24 - Facção criminosa determina fechamento do comércio no Pirambu (Fco Fontenele/OPOVO

Diversas cidades do Ceará têm registrado casos de ameaças contra candidatos, tanto majoritários, quanto proporcionais. Caucaia, Fortaleza, Sobral, Quixeramobim e outros municípios estão com o alerta ligado para a violência crescente neste pleito eleitoral. A coluna procurou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber que medidas estão sendo tomadas para coibir casos semelhantes.

O TRE informou que acompanha os casos de violência relatados durante o período eleitoral e buscando ampliar o acompanhamento o presidente do órgão, desembargador Raimundo Nonato, criou o Comitê de Enfrentamento à Influência da Criminalidade Organizada nas Eleições (CEICOE).

O objetivo do comitê é coordenar ações interinstitucionais para prevenção e repressão à influência de organizações criminosas no processo eleitoral no Ceará, como ameaças, intimidações e outros crimes que possam influenciar a liberdade de voto e a lisura do pleito.

Dentre as medidas previstas, estão o aumento do efetivo policial, investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF) e o reforço na segurança de magistrados e servidores da Justiça Eleitoral. O órgão destaca que as definições do comitê são consultivas e opinativas, com propósito de auxiliar na tomada de decisões, compartilhar informações e estabelecer o alinhamento de ações contra a influência do crime nas eleições.

O TRE salienta que possui a Assessoria de Segurança e Inteligência (ASINT), que dialoga de forma permanente com as forças de segurança que atuam no Ceará.

SSPDS trabalha em conjunto com TRE e PF

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que atua em conjunto com forças ostensivas, investigativas e de inteligência, além de TRE e PF, no combate a ameaças contra candidatos e eleitores no Estado.

O órgão destacou operações realizadas pela pasta neste mês, citando a “Complevit”, da Polícia Civil, que cumpriu 34 mandados de prisão contra pessoas investigadas por ameaçar e extorquir candidatos, intimidar eleitores, interferir em campanhas eleitorais e integrar grupos criminosos. A operação aconteceu em Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Itaitinga, Jaguaruana, Uruoca e Umari, além de outros quatro estados brasileiros.

Outras operações também foram realizadas, como em Santa Quitéria, onde a Polícia Civil e Polícia Federal cumpriram 23 mandados de busca e apreensão contra grupos criminosos suspeitos de interferir na eleição do município.

Em Sobral, cidade em que a ex-governadora Izolda Cela (PSB) concorre à Prefeitura e foi ameaçada, a Polícia Civil cumpriu 20 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de ameaçar candidatos e eleitores no município. As ações em Santa Quitéria e Sobral fazem parte da operação "Demote".

O homem acusado de ameaçar Izolda tem 36 anos e foi preso em uma operação do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). O suspeito já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto, crime contra a administração pública e foi autuado por ameaça e associação a organização criminosa.

A SSPDS, para além das investigações e capturas, tem atuado em formações realizadas na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) e dialogado de forma contínua com outros órgãos. Em julho, em conjunto com o TRE, um curso de formação de agentes de Polícia Judicial foi realizado.

Sem resposta sobre reforço Federal

A coluna questionou o TRE e a SSPDS sobre o uso de reforço Federal para garantir a segurança no Estado nos dias restantes para a votação e no próprio dia seis de outubro, ambos os órgãos, no entanto, não responderam sobre o assunto.

Ameaças a candidatos

O caso de Izolda não é isolado, no Interior, recentemente, outro candidato a prefeito recebeu intimidação nos últimos dias. Cirilo Pimenta (PSB), candidato à reeleição em Quixeramobim, sofreu ameaça de morte. Cirilo disse confiar nas autoridades do Estado para garantir sua segurança.

Em Caucaia, três dos quatro candidatos foram alvo. Emília Pessoa (PSDB) recebeu três ameaças, com disparos de fogo em frente a sua residência e uma pichação em um muro da cidade com a frase “bala na Emília”. Já Naumi Amorim (PSD), realizava caminhada no Planalto Caucaia quando o ato foi interrompido por disparos.

O episódio mais recente aconteceu com Catanho, um disparo de arma de fogo atingiu um veículo que estava a serviço da campanha do candidato próximo a lagoa do Tabapuá.



Em Fortaleza, o candidato a vereador Márcio Cruz (PCdoB) foi ameaçado ao tentar fazer campanha nos bairros Padre Andrade, Jardim Iracema, Quintino Cunha e adjacências.

De acordo com o boletim de ocorrência feito pelo candidato, supostos membros da facção Comando Vermelho abordaram o Cruz e informaram que apenas um candidato estava “autorizado” a fazer campanha na região. Além disso, Márcio Cruz sofre pressão para fechar um comitê no local.

Ao O POVO, o candidato destacou que não cedeu à pressão, mas que isso prejudica sua campanha. “Não fechei (o comitê de campanha), porém não estou fazendo o mesmo trabalho. Porque as pessoas têm medo até de colocar um adesivo nosso. O prejuízo é enorme", diz.