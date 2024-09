Juiz do TRE derruba vídeo de Wagner contra André

Foto: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União)

O juiz eleitoral Rogério Feitosa Carvalho Mota, integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), derrubou ontem decisão da 1ª instância e determinou a suspensão da veiculação de propaganda de Capitão Wagner (União) que acusava André Fernandes (PL) de envolvimento com pedofilia. Conforme a coluna noticiou na segunda-feira, o juízo da 116ª Zona Eleitoral havia rejeitado derrubar o vídeo, afirmando que ele criticava falas políticas. A tese, no entanto, foi revista pela 2ª instância, que destaca que o vídeo pode induzir pessoas a "acreditar que o impetrante (Fernandes) é uma pessoa má, que abusa de crianças". O caso diz respeito a uma peça de Wagner que resgata embate ocorrido entre Fernandes e o humorista Danilo Gentili nas redes.

Discussão

No meio do embate, Gentili chega a resgatar tuítes antigos do candidato do PL para compará-lo a um "vilão pedófilo" de um de seus filmes. Tal uso, no entanto, foi considerado "distorção da realidade" pelo juiz do TRE.

"Distorção"

Ele destaca que Fernandes possuía apenas 14 anos na época. "Essa alegação, gravíssima, destaco, revela distorção da realidade, ao induzir a interpretação que as falas de um adolescente, à época o impetrante, seriam pedófilas".

Em pauta

O juiz reforça também urgência da retirada do vídeo, destacando que Fernandes "vem suportando graves efeitos da malsinada propaganda ofensiva". Ação ainda aguarda julgamento do mérito na Justiça Eleitoral.

Investigação

A campanha de Evandro Leitão (PT) apresentou Ação de Investigação Judicial Eleitoral que pede a apuração de suposto uso de páginas do estilo "Bairro Ordinário" que estariam apoiando a campanha de José Sarto (PDT).

"Ordinário"

Segundo levantamento feito pela campanha do PT, cerca de 30 páginas de bairros mantidas nas redes sociais estariam publicando, quase sempre no mesmo horário, peças de propaganda pela reeleição do prefeito.

Influencers

Juiz do caso negou pedidos iniciais feitos pelo PT, mas caso segue em análise. Procurada pela coluna, a campanha de Sarto, que faz acusação semelhante de uso de influencers pelo adversário, não se manifestou.

Foto: FCO FONTENELE Ex-prefeito Roberto Claudio, em visita ao O POVO, foi recebido pela presidente, jornalista Luciana Dummar

RC visita sede do O POVO

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), realizou visita institucional à sede do Grupo de Comunicação O POVO, na avenida Aguanambi. Ele foi recebido pela jornalista Luciana Dummar, presidente e publisher do O POVO.

Museu...

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou ontem a autorização para o início das obras de restauração do Museu do Ceará, fechado desde 2019. Obras de restauração devem durar oito meses e receber R$ 4,7 milhões.

...e memória

Muita gente da cultura procurou a coluna para comemorar o anúncio. Muitos questionam, porém, a demora para a retomada da obra, cobrada ainda em outubro do ano passado por texto contundente de Demitri Túlio aqui no O POVO.

Horizontais

O Cantinho do Frango recebe às 18h30min desta sexta-feira show de Juruviara e Alex Ramon interpretando canções marcantes de Raimundo Fagner nos anos 1970. /// O Mayú, restaurante-escola do Sesc Ceará, passa esta semana a contar com menu especial de happy hour todas as sextas-feiras, sempre das 16h30min às 19h.