CPI: Embate entre PT e PDT volta a pautar disputa

Foto: Samuel Setúbal/ O POVO Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT)

Evandro Leitão (PT) obteve ontem três liminares contra José Sarto (PDT) envolvendo uso descontextualizado de falas do petista sobre a não instalação da CPI do Narcotráfico pela Alece. Nas três decisões, a Justiça determina a remoção dos vídeos no Horário Eleitoral e nas redes sociais, sob pena de multa. No vídeo questionado, é exibido trecho de sabatina realizada com Evandro pela Rádio O POVO CBN. As imagens destacam momento em que um dos entrevistadores resgata fala feita pelo petista à época do pedido da CPI, onde ele cita a segurança da própria família como um dos argumentos para rejeitar o grupo. No trecho cortado, Evandro afirma que fala ocorreu "em um contexto" e que fator fundamental contra a CPI foi a tentativa de uso político dela pela oposição.

Embate

Aliado de Sarto, no entanto, destaca que Evandro já vem divulgando novo vídeo onde diz que assinou a CPI. "Em 2018 falou da família, na campanha disse que era por política, agora diz que assinou. Afinal, qual a verdade?", diz.

Julgamento

De um jeito ou de outro, decisões de ontem não entram na questão da assinatura em si, mas sim contestam a responsabilização feita por Sarto contra Evandro pelo crescimento de facções criminosas no Estado.

CCBNB

O grupo vocal Cinco em Ponto, que marcou época em Fortaleza nos anos 1990 e 2000, faz show de retorno neste sábado 18h, no CCBNB. Entrada franca e muitas lembranças no reencontro das cinco cantoras.

Moda Trans

Em parceria com a Casa de Andaluzia e o IJCPM, a Praça de Eventos do RioMar Kennedy recebe na próxima terça-feira, 1º, às 19h, o desfile Moda TransForma, que apresentará roupas autorais produzidas por estilitas trans.

Segurança

A Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará (Adconce) assinou protocolo com a Prefeitura de Fortaleza para integrar câmeras de seguranças de condomínios à Central de Comando da Guarda Municipal.

Integrar

As imagens serão usadas exclusivamente para ações de segurança pública, em iniciativa desenvolvida pela Citinova e a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. Ação garante suporte técnico a condomínios sem custo extra.

Foto: FÁBIO LIMA Capitão Wagner na sabatina do O POVO News

Wagner diz ser "mais preparado"

Capitão Wagner (União) foi o sabatinado de ontem no O POVO News, onde voltou a dizer que rivais não estão "preparados" para governar. "Nunca administrou nada na vida a não ser um canal de Youtube", disse, em referência a André Fernandes (PL).

Adversários

"Eu vou entregar para quem teve chance e não fez? Para alguém que não tem autonomia?", disse, sobre José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT). Sobrou provocação até para o pai de Fernandes, o deputado Alcides Fernandes (PL).

No centro

Nesta sexta-feira, o convidado para sabatina é o candidato do PL, deputado André Fernandes. A entrevista é comandada pelo jornalista ítalo Coriolano e vai ao ar às 8h40min, no Youtube do O POVO.

Horizontais

A Frente Parlamentar Pelo Livre Mercado (FPLM) emitiu ontem nota contestando recentes mudanças feitas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que adiou pela segunda vez a entrada de novas empresas no setor. /// Para a Frente ações beneficiam operadoras atuais e mantêm o mercado "praticamente fechado".