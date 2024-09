Lula não volta ao Ceará no 1º turno

Foto: Ricardo Stuckert / PR; RICARDO STUCKERT Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista coletiva à imprensa na Sede das Nações Unidas (ONU), sala de entrevistas. Nova York - Estados Unidos Foto: Ricardo Stuckert / PR

A pesar de esperada nos bastidores há semanas, nova visita do presidente Lula (PT) para a campanha de Fortaleza não deve ocorrer antes do fim do 1º turno da disputa. A informação foi confirmada ontem por José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados (PT), em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri. Na fala, o petista destacou intensidade da agenda do presidente, que retornou recentemente de viagem aos Estados Unidos. Nos bastidores, no entanto, a informação é vista como mostra de "confiança" do PT de que o candidato do partido em Fortaleza, Evandro Leitão, deverá estar no segundo turno da eleição. Com isso, a "munição" da visita de Lula deve ser guardada para o 2º turno, como forma de ampliar a campanha no novo momento.

De longe

Coincidência ou não, a "ausência" de Lula também era demanda antiga de outros partidos que apoiam o governo Lula no Congresso e possuem candidatos em Fortaleza, com o PDT e até o União Brasil.

Estratégica

Lula, no entanto, tem participado pouco de campanhas. Tática segue plano de evitar possíveis questionamentos legais à gestão. Na última passagem por Fortaleza, ele chegou a ser condenado por campanha antecipada.

Epidemia

O senador Omar Aziz (PSD-AM) participou ontem de entrevista no O POVO News. Na ocasião, reforçou proposta de suspender imediatamente casas de apostas online do Brasil até regulamentação do setor. Medida mais que urgente.

Apócrifo

A 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza condenou ontem José Sarto (PDT) em R$ 5 mil por ter divulgado nas redes site apócrifo com ataques contra Capitão Wagner (União). Sentença também pede que PF abra inquérito sobre o caso.

Wagner-Sarto

Na página questionada, eram publicados - sem qualquer tipo de assinatura - ataques contra atuação de Wagner como secretário da Saúde de Maracanaú. Segundo apuração, site foi cadastrado com dados falsos.

"Impulsionou"

Pedetista nega qualquer vínculo com as páginas. Juiz destaca que, apesar de não existir prova de que a campanha criou o site, ele pode ser responsabilizado por divulgar o conteúdo em seu perfil de Instagram.

Shalom nega ter candidato

Voltou a circular nota da Comunidade Católica Shalom afirmando que o grupo "não possui" e "nem indica" candidatos na eleição deste ano. A comunicação, emitida em agosto, voltou a circular nos últimos dias, inclusive em conversas internas do grupo.

Burburinho

O incômodo interno ocorre após aparições recentes de Alcyvania Pinheiro (PL), candidata a vice-prefeita na chapa de André Fernandes (PL), em atos da campanha eleitoral usando um "colar" associado à comunidade.

Nota

"Seguindo as orientações da Igreja, nosso papel é formar as consciências à luz dos valores cristãos, para que cada pessoa possa escolher seus representantes políticos de forma livre e responsável", destaca a nota.

Rita Lee



Canções de Rita Lee que foram censuradas durante a Ditadura são o mote de show que a cantora Regina Kinjo apresenta na próxima quinta-feira, 3 de outubro, às 20h, no Theatro ViaSul. /// Show é fruto de pesquisa realizada por Regina, que incluiu gravações de falas de Rita no show. Ingressos na plataforma Uhuu.

