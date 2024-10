Sarto recebe doação de R$ 200 mil de bilionário do ramo de calçados

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito José Sarto cumpriu agenda em Fortaleza e diz apostar em campanha "corpo a corpo"

O prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT) recebeu doação de R$ 200 mil do empresário Pedro Grendene Bartelle, um dos acionistas dos grupos de calçados Grendene e Vulcabras. O bilionário está entre as pessoas mais ricas do Brasil e entre as oito mais ricas do ramo calçadista. A doação foi feita para o diretório municipal do PDT, que repassou o investimento para a campanha de Sarto.

Em 2022 o empresário também fez doações para campanhas majoritárias. Candidato ao Governo do Estado naquele ano, Capitão Wagner (União Brasil) recebeu R$ 375 mil do empresário. O governador eleito, Elmano de Freitas (PT), recebeu aporte de R$ 2,2 milhões de Pedro Bartelle. Além disso, ele doou R$ 1 milhão para a campanha de Camilo Santana ao Senado Federal.

O prefeito José Sarto já soma mais de R$ 17,3 milhões arrecadados para a campanha eleitoral. Outros empresários, como Prisco Bezerra e Beto Studart também fizeram aportes para a candidatura do pedetista. A maior parte do valor, no entanto, veio da direção nacional do PDT, com o valor de R$ 15 milhões.

Em 2020 o empresário também fez aporte financeiro de R$ 200 mil para a campanha do pedetista. O prefeito José Sarto segue liderando a “corrida” da arrecadação na eleição da capital. Em seguida aparecem André Fernandes (PL) com R$ 13,3 milhões arrecadados. Capitão Wagner, com R$ 12,5 milhões e R$ Evandro, com 11 milhões, fecham o “top 4”.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO