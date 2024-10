Pedetistas sinalizam neutralidade da sigla no 2º turno, mas com filiados "liberados"

Foto: FERNANDA BARROS SARTO e Roberto Cláudio na convenção do PDT

Pedetistas apontam para uma posição de neutralidade do PDT no segundo turno da eleição em Fortaleza. O partido é oposição ao grupo liderado por Camilo Santana (PT) no Estado, apesar de ser base do presidente Lula. Bem como fez oposição ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto estadual quanto nacionalmente. Apesar da neutralidade, filiados devem ser liberados para apoiar quem preferirem.

É o caso dos vereadores Adail Júnior (PDT), reeleito, e Carlos Mesquita (PDT), que a partir de 2025 não ocupará mais uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza. Ambos aderiram a campanha de Evandro Leitão (PT). Na terça-feira, 8, Adail publicou uma foto ao lado de Evandro em seu perfil no Instagram anunciando o apoio ao candidato petista.

Já Mesquita participou de um ato de campanha de Evandro na manhã desta quarta-feira, no bairro Álvaro Weyne, bairro onde o vereador tem base eleitoral. Essa tendência deve ser seguida nos próximos dias pelos vereadores da base do prefeito José Sarto (PDT), como PRD, Avante, Mobiliza, PSDB, Cidadania e o próprio PDT.

À coluna, o presidente estadual do partido, o ex-senador Flávio Torres, afirmou que a tendência é do partido se manter neutro, mas que tal decisão será homologada em reunião colegiada do partido, com sua participação. Ele não quis adiantar sua posição quanto a apoio ou neutralidade.

Ainda à coluna, um vereador reeleito do PDT adiantou que internamente o partido já liberou os vereadores e candidatos a decidirem seus apoios, por isso Adail e Mesquita já teriam, sem cerimônia, aderido à candidatura de Evandro. “O partido liberou, cada um apoia quem quer”, diz o vereador.

A Coluna Vertical desta quarta-feira, 9, traz a declaração do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), um dos mais fiéis e próximos entre os aliados de Sarto. "Primeiro a gente precisa ser procurado. Seria a parte inicial, não sei se já procuraram", diz Henrique. A coluna apurou que tanto o partido como Sarto já teriam sido procurados.

Foi o que destacou, após rápida passagem pelos corredores da Assembleia Legislativa do Ceará após a sessão de ontem, o deputado De Assis Diniz (PT). À coluna, ele revelou que o PT está em diálogo, tanto com PDT, quanto com o União Brasil, partido de Capitão Wagner. Sobre o prefeito José Sarto, De Assis destacou que “tem uma turma (do PT) com um diálogo estabelecido com ele”.

Resta saber se a influência nacional do PT junto ao PDT e ao União Brasil, partidos que têm ministério no Governo Lula, surtirá efeito ou se as diferenças estaduais entre as siglas e os petistas prevalecerá.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO