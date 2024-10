Datafolha: Vai ser voto a voto, até o último dia

Foto: Samuel Setúbal André Fernandes e Evandro Leitão

N ova rodada da pesquisa Datafolha, divulgada ontem pelo O POVO, reforça clima de "tudo igual" a pouco mais de uma semana do 2º turno em Fortaleza. No novo levantamento, tanto André Fernandes (PL) quanto Evandro Leitão (PT) oscilaram dois pontos para baixo, com o candidato do PL indo de 47% das intenções de voto para 45%. Já o petista foi de 45% a 43%. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Além disso, todas as maiores mudanças entre este e o último levantamento ocorreram dentro da margem de erro, reforçando estabilidade do cenário. Resultado sugere disputa apertada e com votos consolidados, sem muita margem para crescimento de ambos os candidatos.

Reta final

Sem mobilidade, seria boa hora para campanhas reavaliarem as estratégias para a reta final na disputa. Sinalização é especialmente importante para Evandro, que aparece em leve desvantagem numérica, apesar do empate.

Fator RC?

Outro dado relevante mostra um crescimento importante, em 15 pontos, de André Fernandes (PL) entre eleitores que disseram votar em José Sarto (PDT) no 1º turno. Neste grupo, André Fernandes foi de 23% para 38%.

Pedetistas

Já Evandro caiu de 66% para 51% entre "sartistas". Dado aparece logo após o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) anunciar apoio a André, além de seis dos oito vereadores eleitos pelo PDT em Fortaleza.

Calma lá

Importante destacar, no entanto, que este dado tem base no desempenho de Sarto no 1º turno, quando ele teve 11% dos votos. O índice, portanto, envolve número reduzido de entrevistas e, portanto, tem margem de erro maior.

Vem crise aí

Apoio do PDT local a André Fernandes, aliás, já começa dar sinais claros e concretos de que gerou (mais um) problema de relação interna para o partido, a ser administrado após o pleito municipal.

Climão

Ontem, o presidente licenciado do PDT, ministro Carlos Lupi (Previdência), lançou vídeo de apoio a Evandro. Nas imagens, faz duras críticas a Fernandes, sugerindo que pedetistas jamais poderiam apoiar "filhotes da ditadura".

Foto: JÚLIO CAESAR André Fernandes foi entrevistado pelos jornalistas do O POVO

André é sabatinado pelo O POVO

André Fernandes foi sabatinado ontem por jornalistas do O POVO. Na ocasião, ele destacou legado de RC, mas defendeu mudanças em políticas da gestão do pedetista. Entre elas, voltar a seis o número de Regionais e revisão de ciclofaixas.

Saúde

Questionado sobre possível ida de Dra. Mayra (PL) para a Secretaria da Saúde caso eleito, desconversou, destacando que não possui nomes definidos para a equipe, mas apenas um conselho consultivo.

Debate

A sabatina de ontem deveria, na verdade, ter sido um debate entre André e Evandro Leitão. O candidato do PT, no entanto, alegou falta de agenda e não assinou acordo do debate, o que foi criticado diversas vezes por Fernandes.

Horizontais

