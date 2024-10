Apoio a Evandro entre eleitores de Sarto cai após apoio de RC a André

O candidato do PT segue com maioria entre os que declaram ter votado no atual prefeito, mas a diferença para o candidato do PL caiu muito

A maioria dos eleitores que declaram ter votado no prefeito José Sarto (PDT) no primeiro turno agora pretende votar em Evandro Leitão (PT), conforme a pesquisa Datafolha, assim como a maior parte dos que dizem ter votado em Capitão Wagner (União Brasil) optam por André Fernandes (PL). Porém, na última semana, a pesquisa indica mudança de tendência após o jogo dos apoios.

Um aspecto importante a considerar nesse número é que, como se trata de um recorte dentro da pesquisa geral — as intenções de voto entre uma minoria de eleitores que declara ter votado em Sarto no primeiro turno e o mesmo dado entre outra minoria, dos que afirmam ter votado em Wagner — as margens de erro são maiores nesse caso.

Migração de votos entre o 1º e o 2º turno

Entre os eleitores declarados de Sarto no primeiro turno, Evandro tinha 66% das intenções de voto na pesquisa anterior. Esse número caiu para 51%. Já os que afirmam terem votado no atual prefeito e agora dizem que votarão em André passou de 23% para 38%.

Na semana entre as duas pesquisas, o PDT adotou posição de neutralidade, assim como o prefeito Sarto, segundo anunciou. Todavia, importantes personagens do partido em Fortaleza se posicionaram a favor de Fernandes, como o ex-prefeito Roberto Cláudio, presidente municipal do partido, o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim, e a maioria dos vereadores eleitos. Posicionaram-se a favor de Evandro o presidente nacional do partido, deputado federal André Figueiredo, o também deputado federal Mauro Filho, alguns vereadores e suplentes, além do presidente nacional licenciado e ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Na mesma pesquisa, as intenções de voto dos que declaram ter sido eleitores de Wagner no primeiro turno e agora apoiam André teve variação negativa. Eram 58% e agora são 54%. Dos eleitores do Capitão no primeiro turno e que foram para Evandro, oscilação de 29% para 28%.

Wagner foi outro que manifestou apoio a André no segundo turno. Roberto Cláudio e ele participaram de ato ao lado do candidato do PL.

Metodologia

Número de entrevistados: 826

826 Período: 15 a 17 de outubro

15 a 17 de outubro Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

3 pontos percentuais para mais ou para menos Nível de confiança: 95%

95% Contratante : O POVO

: Registro: CE-01856/2024

Intenções de voto

André Fernandes aparece com 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Ele oscilou negativamente 2 pontos percentuais, dentro da margem de erro, em relação à pesquisa de uma semana antes, realizada de 8 a 9 de outubro.

Evandro Leitão também oscilou negativamente 2 pontos. Com isso, a diferença entre eles segue igual, de 2 pontos percentuais. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, a situação entre os dois é de empate técnico. Veja os números completos aqui

Qual candidato tem a maior rejeição?

A pesquisa Datafolha mediu também a rejeição aos candidatos. Confira os números aqui

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza. É a maior cidade brasileira em que PL e PT, partidos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula, respectivamente.

Como a pesquisa Datafolha é feita?

A pesquisa é quantitativa, por amostragem. Questionários são aplicados em abordagem pessoal presencial em pontos de fluxo de pessoas espalhados por Fortaleza.

As respostas são coletadas com utilização de tablet e questionário eletrônico.

Onde a pesquisa Datafolha é feita?

A pesquisa Datafolha em Fortaleza é realizada em 59 pontos de abordagem sorteados em todas as regiões de Fortaleza.

A relação completa dos bairros onde a pesquisa é feita será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o sétimo dia seguinte à data de registro da pesquisa, conforme resoluções do TSE.

Como o Datafolha escolhe quem é entrevistado?

Os entrevistados pelo Datafolha são selecionados em três etapas:

Sorteio das regiões da cidade e bairros que farão parte da amostra Sorteio dos pontos de abordagem onde serão aplicadas as entrevistas Por fim, os entrevistados são selecionados aleatoriamente para responder ao questionário. O sorteio respeita cotas de sexo e faixa etária.

Os dados relativos a sexo e faixa etária são baseados nas informações fornecidas pelo TSE sobre o eleitorado, relativas a agosto de 2024), e em informações do IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022), além de números primários de outros levantamentos do instituto.

Controle e verificação dos dados

Os entrevistadores envolvidos na realização desta pesquisa são treinados pelo Datafolha, com instruções específicas para esse projeto. São checados, no mínimo, 20% dos questionários de cada pesquisador, seja in loco por supervisores de campo ou, posteriormente, por telefone. Internamente, todo o material é verificado e codificado.

Antes do processamento final e emissão dos resultados, é realizado processo de consistência dos dados.

s dados coletados e tratados nesta pesquisa atendem às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo ao respondente o sigilo de sua identidade e o correto tratamento das respostas.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

O segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza ocorre em 27 de outubro. Estão na disputa André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Fernandes passou em primeiro, com 562.305 votos, 40,2% dos votos válidos.

Evandro teve 480.174 votos, 34,33% dos votos válidos.

O 1º turno das eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorreu em 6 de outubro. Fortaleza tinha 9 candidatos na disputa.

Veja o resultado do 1º turno em Fortaleza:

Qual é o cenário da eleição em Fortaleza?

Passaram para o segundo turno dois candidatos de oposição ao prefeito José Sarto (PDT), que buscava a reeleição.

André Fernandes (PL) é o candidato do bloco bolsonarista e iniciou a trajetória política em 2018, ao ser o deputado estadual mais votado do Ceará, ancorado na campanha presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2022, foi o deputado federal mais votado do Estado. É o político cearense mais próximo de Bolsonaro, mas, na campanha, tem buscado se desvincular da desgastada imagem do ex-presidente, fator de rejeição em Fortaleza.

Evandro Leitão (PT) é o candidato do grupo do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do presidente Lula (PT). É presidente da Assembleia Legislativa e, até o fim de 2023, pertencia ao PDT, mesmo partido do prefeito Sarto. Com o rompimento entre os grupos, em 2022, Evandro passou a ser oposição ao prefeito. Filiou-se ao PT há menos de um ano.

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) Crédito: Samuel Setúbal

André e Evandro começaram o 1º turno atrás nas pesquisas de intenção de voto, mas tiveram crescimento contínuo ao longo da campanha.

O prefeito Sarto terminou na terceira colocação. É o primeiro prefeito na história de Fortaleza, desde que a reeleição foi instituída, em 1997, a tentar um novo mandato consecutivo e não conseguir.

Capitão Wagner (União Brasil), que representou o bolsonarismo nas eleições de 2020 e 2022 em Fortaleza e no Ceará, respectivamente, largou na frente nas pesquisas, mas terminou na quarta colocação.