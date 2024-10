Força de Camilo Santana chega à Capital

Foto: FCO FONTENELE Camilo e Evandro se emocionam durante comemoração da vitória no comitê de campanha

Ainda que por apenas 10,8 mil votos, vitória de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza afastou ontem "fantasma" que apontava força maior de Camilo Santana (PT) no Interior do que na Capital. A máxima era repetida entre políticos cearenses desde 2014, quando o hoje ministro da Educação foi eleito governador mesmo amargando forte derrota em Fortaleza. Naquele ano, Eunício Oliveira (MDB) tirou 176,1 mil votos a mais do que Camilo no município, em situação que se repetiu em 2022, quando Capitão Wagner (União) venceu a disputa na Capital, mesmo sendo derrotado ainda no 1º turno. Levando o PT de volta à Prefeitura de Fortaleza pela primeira vez desde 2012, o ministro entrega também ao partido sua maior vitória municipal em todo o Brasil neste ano.

Mapa do voto

O êxito de Camilo e do Ceará entre petistas fica ainda evidente quando se observa o desempenho geral do partido nas eleições por todo o País. Dos 252 prefeitos eleitos pelo PT no Brasil, 47 são cearenses - ou seja, quase 20%.

Novo eixo

Vitórias do PT, portanto, estão concentradas no Ceará como nunca antes. O desempenho estimula "voos maiores" tanto de Camilo quanto de José Guimarães (PT), líder maior do partido e pré-candidato a presidente nacional do PT.

0,76%

Apesar da clara mostra de força de Camilo, no entanto, resultado de ontem em Fortaleza "acende um alerta" para o PT cearense. Mesmo com a vitória, ficou claro que a estratégia petista não funcionou como o planejado.

Alerta

Evitando ataques a Fernandes no 1º turno, o PT praticamente "escolheu" o candidato do PL como adversário na segunda etapa da disputa, acreditando que ele teria teto mais baixo na disputa. Acabou vencendo por uma margem ínfima

Guimarães

Em entrevista ao O POVO News, José Guimarães (foto) deixou claro que vitória fortalece planos para uma candidatura sua ao Senado em 2026. Disse ter conversado com Lula (PT), que chamou Fortaleza de "oásis do PT".

Foto: FERNANDA BARROS Deputado José Guimarães já planeja novos voos

Novo bloco

Outro fato digno de nota ontem foi "comitiva" que acompanhou voto de Tasso Jereissati (PSDB), com Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT). "Multiderrotado" na eleição, RC não se manifestou após o resultado.

André acerta no pós-derrota

André Fernandes (PL) acertou no tom do discurso realizado na noite de ontem. Falando após confirmação da derrota, o deputado reconheceu legitimidade do resultado das urnas e tranquilizou a própria base eleitoral.

Positivo

De um jeito ou de outro, portanto, acabou ajudando a desmontar clima de tensão criado pela disputa. Tudo o que o seu líder maior, Jair Bolsonaro (PL), não fez em 2022. Com isso, sai estabelecido como líder da oposição em Fortaleza.

Muito ruim

Do outro lado, muito será falado nos próximos dias sobre Inspetor Alberto (PL), vereador que viralizou no dia da eleição com bizarro vídeo onde parece maltratar um porco. Muita gente já atribui a ele a derrota do PL.

Horizontais

Na tarde de ontem, aliás, o vereador Gabriel Biologia (Psol) e o deputado Célio Studart (PSD) acionaram o vereador na Justiça sobre o vídeo. /// Eles prometem buscar responsabilização do parlamentar em "todas as instâncias". /// Alberto, por sua vez, negou "intuito de causar dor ou desprezo ao animal".