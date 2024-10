Quem perdeu prefeituras para quem no Ceará? Veja mudança de poder político partidário

Finalizados os segundos turnos em Fortaleza e Caucaia, o Ceará finalmente consolida o cenário político partidário para os mandatos de 2025 a 2028. As vitórias de Evandro Leitão (PT), com 50,38% dos votos válidos, e de Naumi Amorim (PSD), com 60,40%, reforçam o redesenho da distribuição partidária no Estado.

O Partido dos Trabalhadores (PT) volta a ganhar ampla liderança após 20 anos sem governar a Capital. Saiu de 18 municípios com prefeitos petistas eleitos em 2020 para 46 em 2024 — ou seja, saiu de terceiro partido com mais prefeitos para segundo. No entanto, considerando a proporção populacional das cidades, é o partido mais relevante do Estado em prefeituras.

Para isso, o PT conquistou 16 prefeituras que, em 2020, estavam encabeçadas pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Entre elas, Fortaleza, onde José Sarto (PDT) tornou-se o primeiro prefeito a não conseguir a reeleição na história da Capital, derrotado ainda no primeiro turno.



De fato, o PDT foi o grande perdedor das eleições cearenses. Se há quatro ano ele era o partido com mais prefeituras (65), em 2024 ele caiu para o sétimo lugar, com apenas cinco municípios: Groaíras, Cariré, Potengi, Antonina do Norte e Farias Brito.

Mais da metade das prefeituras do PDT (34) foram para o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que saiu de oito municípios comandados em 2020 para 65 em 2024. Outra parcela significativa (16 municípios) do PDT foram para o PT.

O Partido Social Democrático (PSD), de Naumi Amorim, também perdeu municípios em 2024. Em 2020, era o segundo partido mais eleito, com 27 prefeituras. Em 2024, caiu para o terceiro lugar, com 15 — quatro foram para o PSB e 5 para o PT.



Veja quem perdeu prefeituras para quem de 2020 para 2024