Capitão Wagner quer "blocão" unido de partidos da oposição para 2026

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 31.10.24 Capitão Wagner em entrevista na Radio O POVO CBN (FCO FONTENELE/O POVO)

Candidato derrotado na eleição em Fortaleza, Capitão Wagner (União) disse ontem ter convidado o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para se filiar ao União Brasil de olho no futuro da oposição no Ceará. A fala ocorreu durante entrevista de Wagner à jornalista Maisa Vasconcelos, da Rádio O POVO CBN. Ele destaca, no entanto, que a migração precisaria ser avaliada dentro da estratégia da oposição para as próximas eleições, que precisaria envolver a "conquista" do maior número de partidos possíveis. "É muito mais interessante para o grupo que o RC ou fique com o PDT ou pegue um partido que lhe dê mais tempo de TV, mais capilaridade, mais condição de agregar", afirma, defendendo que a oposição ao PT forme uma base única de siglas nas próximas eleições.

Somatório

"Penso diferente de alguns atores da oposição, que defendem ir todo mundo para um partido só (...) o que têm feito nossos adversários? Eles têm um conglomerado de partidos, que soma tempo de TV, soma estrutura", disse.

Estratégia

Nesse sentido, ele diz defender inclusive que o senador Eduardo Girão (Novo) procure partido com maior estrutura. "Sou inclusive a favor que o Eduardo Girão procure um partido maior para ele, porque o Novo é nanico".

Decisivas

Leonardo Pinheiro (PP) apontou papel "fundamental" das mulheres na vitória de Evandro Leitão (PT) na Capital, destacando tanto a simpatia do eleitorado feminino pela candidatura quanto a atuação de mulheres do bloco do PT.

Atuação

Ele destacou, na tribuna da Alece, a vice-governadora Jade Romero (MDB), a senadora Augusta Brito (PT) e a vice Gabriella Aguiar (PSD), além das primeiras-damas Lia de Freitas e Cristiane Leitão.

Adendo

Em tempo: a coluna adicionaria também à lista de Pinheiro a deputada estadual Larissa Gaspar (PT), que teve atuação destacada pela campanha de Evandro, inclusive desde o início do primeiro turno.

GM em pauta

Advogados Leandro Vasques, Holanda Segundo e Gabriellen Melo comandam hoje palestra do Sindifort voltada para agentes da Guarda Municipal. Na pauta, PPCS e outros temas da categoria. Evento a partir das 8h no auditório CDL.

Foto: Divulgação/Instagram André Fernandes Anúncio da gravidez foi divulgado pelo deputado André Fernandes nas redes sociais

"Eloah está a caminho"

Segundo colocado na eleição deste ano em Fortaleza, o deputado federal André Fernandes (PL) publicou ontem nas redes sociais imagens de uma ultrassonografia da esposa, Luana Fernandes, e anunciou que será pai.

Arte no Crato

Mais de 300 artistas de todas as linguagens participam até sábado, no Crato Tênis Clube, da edição de 50 anos do Salão de Outubro. Arte insubmissa é o mote da iniciativa. Entrada franca. Rosemberg Cariry entre os coordenadores.

Restauro

Alunos da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, da Secultfor, estão fazendo trabalho de conservação e restauro da tela Jangadeiros do Ceará, pintada nos anos 1920 pelo artista plástico Vicente Leite.

Horizontais

Com atendimento especializado em saúde e medicina estética, o Grupo Otomax celebra em 2024 sete anos de trajetória, com faturamento anual de quase R$ 5 mi. /// Estão abertas até a terça-feira, 5, inscrições para a oficina de "Cinema Queer" do crítico Bruno Carmelo, parte do 34º Cine Ceará. Mas corra, são só 30 vagas.