Cid mostra (na marra) protagonismo na base

Foto: AURÉLIO ALVES Senador Cid Gomes, do PSB

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou no último sábado, 23, a indicação de Romeu Aldigueri (PDT) como candidato governista à presidência da Alece.

Anunciada horas após Fernando Santana (PT) desistir da disputa, a decisão foi tomada para evitar aprofundamento do racha entre Cid Gomes (PSB) e a gestão do petista. Com isso, durou exatamente uma semana o rompimento do senador com Elmano, que chegou a ser anunciado a deputados do bloco cidista no sábado da semana passada.

Segundo deputados ouvidos pela coluna, o nome apontado por Cid para a Alece teria sido Guilherme Landim (PDT), com a escolha "caindo no colo" de Aldigueri, líder do governo Elmano no Legislativo, como forma de diminuir o desgaste para o governador no caso.

"Panteão"

Com a reviravolta, Cid Gomes deixa claro que mantém forte influência no bloco governista do Estado, ainda próximo do "panteão" formado com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o próprio Elmano de Freitas.

Guinada

A mudança, no entanto, surpreendeu muita gente e ainda deverá ter outros custos políticos. Até pouco mais de uma hora antes do anúncio de Santana, por exemplo, vários petistas afirmavam que a indicação dele era "irreversível".

Mantém?

O próprio José Guimarães (PT), uma das principais lideranças do PT no Estado, tinha inclusive afirmado ao O POVO que a saída de Santana representaria uma "desmoralização" para a liderança de Elmano de Freitas.

Veja bem

Petistas mais "otimistas", no entanto, destacam que o acordo suaviza pressão sobre o partido por ele manter principais postos de poder no Estado. Algo que pode pesar na formação de chapas para 2026.

IJF em pauta

Equipes de transição entre as gestões José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) se reúnem hoje para tratar especificamente da crise de desabastecimento atualmente em curso no Instituto José Frota (IJF).

Preocupação

Na sexta-feira passada, a coordenadora da equipe de Evandro, Gabriella Aguiar (PSD), disse acompanhar o caso com preocupação. Prefeitura decretou intervenção na gestão do hospital para combater o problema.

Alece debate usina na PF

A Alece realiza hoje, às 14h, audiência pública para discutir impactos da instalação da Usina e Dessalinização (Dessal Ceará) prevista para a Praia do Futuro, obra que atingiria 248 famílias da região. Iniciativa do deputado Renato Roseno (Psol).

Elite

Com a confirmação do acesso do Ceará e do Sport na Série A do Brasileirão, elite do futebol nacional pode ter cinco clubes nordestinos em 2025, incluindo o Fortaleza. Resta apenas o Vitória confirmar tendência de seguir na Série A.

Jazz

Referência na guitarra jazz e aclamado por grandes músicos dos EUA, o paulistano radicado em Nova York Chico Pinheiro se apresentou pela primeira vez em Fortaleza neste fim de semana, com show no CCBNB.

Horizontais_

Mantendo tradição de fim de ano, o Sindiônibus começa hoje nova edição da campanha "Faça a Diferença com Solidariedade", que reúne doações de brinquedos para crianças carentes. /// Doações podem ser feitas até 11 de dezembro em diversos endereços (lista em sindionibus.com.br) e serão encaminhadas ao Iprede.