Romeu revela "nova cara" da Alece hoje

Candidato do governo Elmano de Freitas (PT) para a presidência da Alece, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) anuncia hoje a chapa que irá compor a próxima Mesa Diretora da Casa. Na tarde de ontem, até mesmo a configuração da máquina estadual entrou na articulação, com parlamentares confirmando à coluna um possível retorno do deputado Moisés Braz (PT), hoje secretário do Desenvolvimento Agrário, ao Legislativo para assumir a 1ª secretaria da Casa. A mudança, que promoveria um esperado "giro" entre parlamentares que ocupam cargos no Executivo, ainda não é confirmada. De "mais certo", estava até a noite de ontem apenas a indicação de Danniel Oliveira (MDB) como 1º vice-presidente e de Felipe Mota (União) como nome da oposição na Mesa.

Cotado

Questionado sobre o assunto em coletiva, Moisés Braz disse que está "muito bem" como secretário do Desenvolvimento Agrário, mas destaca: "A gente nunca deixa de atender a um convite (do governador)".

Cobiçado

Cargo que funciona como uma espécie de "tesouraria" da Assembleia, a 1ª secretaria é um dos cargos mais cobiçados da Mesa Diretora. Negociações sobre o espaço seguiam ocorrendo até a noite desta quarta-feira.

ADI

O STF manteve ontem liminar de Flávio Dino que suspendeu trechos da lei cearense 18.436/2023, que simplificou licenças ambientais para uma série de atividades agropecuárias tidas pelo Estado de menor potencial poluidor.

Licenças

Enviada por Elmano à Alece em junho de 2023, a lei incluía trechos facilitando licenças para uma série de atividades realizadas em áreas de até trinta hectares, ainda que com uso de agrotóxicos – o que foi questionado pelo ministro.

Servidores

A Alece recebe hoje, pela tarde, duas audiências importantes para trabalhadores da administração pública no Ceará. A primeira, marcada para às 14h, debate campanha salarial de 2025 dos servidores do Estado do Ceará.

Terceirizados

Já a segunda, prevista para 16h, irá debater decreto federal que amplia direitos de trabalhadores terceirizados, inclusive com redução da jornada de trabalho. Sindicatos debaterão aplicação desta norma no Ceará.

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas

Prioridades de Elmano/Evandro

Em reunião com a bancada federal do Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) defendeu como prioridades para emendas de bancada o investimento coletivo de deputados na duplicação da BR-222 (até São Luís do Curu) e de trechos da CE-060.

SOS IJF

Já o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), destacou como prioritário o envio de verbas para custeio do Instituto Doutor José Frota (IJF). Informações de entrevista do colega João Paulo Biage, do O POVO.

"Cutucada"

André Figueiredo (PDT) fez tese interessante, sinalizando postura que o PDT terá com a gestão Evandro: defendeu envio da verba para o IJF, mas "alfinetou" bancada por não fazer o mesmo durante a gestão José Sarto (PDT).

Horizontais

Canindé recebe entre hoje e amanhã o V Festival de Arte e Cultura das Escolas do Campo do Ceará, unindo crianças de assentamentos rurais de todo o Estado. /// Erramos: Palestra do Sinduscon Jovem com Dado Schneider no Hoots Gastro Pub ocorrerá em 9 de dezembro, e não na data publicada ontem pela coluna.