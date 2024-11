Romeu recebe "bastão" de Fernando: "Cid é o líder da nossa bancada"

Foto: Reprodução/Whatsapp ROMEU Aldigueri reuniu deputados da oposição

.

Sessão de ontem da Assembleia Legislativa do Ceará acabou tendo ares de cerimônia de "substituição" de Fernando Santana (PT) por Romeu Aldigueri (PDT) como candidato da base governista para a presidência da Assembleia Legislativa. Com direito até a aperto de mãos entre os dois e braços levantados, reunião contou com longa relação de deputados parabenizando Santana por ter aberto mão de sua candidatura, até semana passada com apoio de 44 dos 46 deputados, para apaziguar relação entre o governo Elmano de Freitas (PT) e o senador Cid Gomes (PSB). Já Aldigueri destacou caminhada que percorrerá de olho em conversar sobre o assunto com todos os parlamentares da Casa, prometendo apresentar chapa completa da Mesa Diretora até esta quinta-feira.

Trajetória

Escolhido por Elmano e Cid na sexta-feira, Aldigueri se reuniu na segunda-feira para fechar apoio com 22 deputados. Nesta terça-feira, ele conversou com pelo menos mais dez, incluindo sete integrantes da oposição.

De olho

A primeira rodada de conversas de Aldigueri com deputados contou com articulação também do atual presidente da Assembleia Legislativa, o prefeito eleito Evandro Leitão (PT), que participou do encontro de segunda.

Oposição

Na reunião com a oposição, ficou definida a indicação de Felipe Mota (União) como um dos integrantes da Mesa Diretora. Opositores cobram ainda reabertura das galerias do Legislativo e debate sobre emendas impositivas.

Silêncio?

O curioso, no entanto, foi que nenhum pedetista aliado de Elmano pediu a palavra para parabenizar Aldigueri pela indicação. Presente na sessão, Guilherme Landim (PDT) destacou obras do Estado em Brejo Santo.

Negócios

A Comissão Sinduscon Jovem realiza em 9 de dezembro, às 11h30min, almoço com Dado Schneider, especialista em futuro do trabalho. Encontro no Hoots Gastro Pub com a palestra "O Mundo Mudou Bem na Minha Vez".

Cívico-militar

A Alece realiza às 14h de hoje audiência para debater a aplicação do modelo de escolas cívico-militares no Estado. Debate ocorre no Complexo de Comissões Técnicas da Casa e atende pedido do deputado Renato Roseno (Psol).

Foto: Ascom TSE Ministra Isabel Gallotti (STJ) integra o pleno do TSE

TSE libera pedetistas

O TSE rejeitou ontem recurso do PDT que tentava barrar a desfiliação de 14 deputados - entre efetivos e suplentes - do partido. Com isso, fica mantida decisão da relatora Isabel Gallotti reconhecendo justificativa da saída deles do partido.

Peso maior

Esta foi a primeira decisão colegiada do TSE sobre a possível desfiliação de pedetistas ligados a Cid Gomes (PSB). Por isso, ela praticamente confirma que os parlamentares estão "liberados" para trocarem de sigla.

E agora?

A preço de hoje, destino provável dos 14 deputados é o PSB, hoje comandado por Eudoro Santana no Estado. Alguns parlamentares "no meio", no entanto, têm recebido convites de outras siglas, como o próprio PT.

Horizontais

Após trajetória de exibições e prêmios em festivais, o documentário Soldados da Borracha, do cearense Wolney Oliveira, chega aos cinemas em 5 de dezembro. Exibições no Cinema do Dragão. /// Filme trata da saga de 60 mil brasileiros levados à Amazônia para extração de látex durante a Segunda Guerra Mundial.