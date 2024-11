Evandro convoca eleição da Alece

Foto: FÁBIO LIMA Evandro Leitão, prefeito eleito

Atual presidente da Assembleia Legislativa, o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) convocou para a próxima segunda-feira, 2 de dezembro, a sessão preparatória destinada à eleição da Mesa Diretora da Casa para o biênio 2025/2026. Ato ocorre às 10h no Plenário 13 de Maio. "Ressalto a importância da presença de todos os parlamentares nesta Sessão", destaca Evandro em comunicado interno convocando a sessão. Na ocasião, deverá disputar com chapa única pela presidência da Casa o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT). Atual líder do governo na Casa, ele conta com "bênçãos" do governador Elmano de Freitas (PT), após pressões de Cid Gomes (PSB) e de Fernando Santana (PT) desistir de participar da disputa.

Cotados

Apesar de prometida para esta quinta-feira, nomes da chapa de Romeu ainda não haviam sido fechados até a noite de ontem. Cotados incluem Danniel Oliveira (MDB) como 1º vice e Felipe Mota (União) como nome da oposição.

Entrave

Outros nomes seriam Larissa Gaspar (PT) para 2ª vice e o atual secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz (PT), para a 1ª secretaria. Esta última posição, no entanto, seguia indefinida até a noite.

IJF em pauta

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) anunciou articulação com a ministra Nísia Trindade (Saúde) para ampliar repasses da União ao IJF. Atualmente, o hospital passa por uma crise de desabastecimento de remédios e insumos.

+9 milhões

Atualmente, o Governo Federal repassa R$ 15 milhões mensais para a média e alta complexidade do IJF. Repasses aumentarão em R$ 9 milhões ao mês, chegando ao valor anual extra de R$ 108 milhões.

Reforço

A ação tinha sido pedida em ofício da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza. Liberação foi acelerada ontem, com aprovação em comissão com a Secretaria da Saúde do Estado e na audiência com a ministra.

Memória

Alunos da Escola de Artes e Ofícios, da Secult, estão restaurando o acervo do Arquivo Público do Ceará. Entre as obras, estão mapas do final do século XIX com listas de pessoas que foram escravizadas no período colonial.

Foto: AURÉLIO ALVES Natal de Luz na Praça do Ferreira

Natal de Luz maior em 2024

O Ceará Natal de Luz terá novidade neste ano, com programação expandida com palcos no Aeroporto Pinto Martins e no Anfiteatro da Beira Mar. Serão apresentações em vários dias de dezembro, sempre às 11h, com coral infantil natalino.

Unesco

Fortaleza será sede do Encontro Nacional do Programa das Escolas Associadas da Unesco (PEA-Unesco), realizado entre 4 e 5 de dezembro. Se reunirão na sede da Alece mais de 12 mil escolas associadas de 182 países.

Social

Prêmio nacional Pacto Contra a Fome terá vencedores anunciados na próxima terça-feira, 3, em São Paulo. Serão seis projetos de combate à fome premiados em R$ 100 mil cada. Ceará é o terceiro estado com mais nomes no páreo.

Horizontais

O Cine Bastiana, que une cinema e conscientização ambiental, terá nova edição em Iguatu, no Centro-Sul. /// Exibições em 30 de novembro e 1º de dezembro, ambas no Campus Multi-Institucional Humberto Teixeira. Serão exibidos os longas Pequenos Guerreiros (Bárbara Cariry) e Auto da Compadecida (Guel Arraes).