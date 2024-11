As surpresas da nova Mesa da Alece

Foto: FÁBIO LIMA De Assis Diniz

Candidato do governo Elmano de Freitas (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) confirmou ontem os integrantes da chapa que deverá ser apresentada na próxima segunda-feira, 2, para a eleição da Mesa Diretora da Casa. Definição contou com participação do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) e contempla várias das principais forças políticas do parlamento, incluindo o MDB, que indicará Danniel Oliveira (MDB) para a 1ª vice-presidência, e até a oposição, que indica Felipe Mota (União) na 3ª secretaria. A maior "surpresa" da lista é a indicação de De Assis Diniz (PT) como 1º secretário da Casa. Funcionando como uma espécie de "tesouraria" do Legislativo, a posição é um dos espaços mais cobiçados da Mesa Diretora.

Aos 45'

Vaga da 1ª secretaria também acabou "atrasando" o anúncio da chapa. Inicialmente, circularam especulações de que o atual secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz (PT), voltaria ao Legislativo para assumir o posto.

Não, obrigado

Moisés Braz, no entanto, teria deixado claro que preferiria seguir no comando da secretaria. O governador Elmano de Freitas (PT) ainda definirá quem assumirá a liderança do governo no lugar de Romeu Aldigueri (PDT).

Convocados

A sessão de eleição da Mesa Diretora já foi convocada pelo atual presidente do Legislativo, o prefeito eleito Evandro Leitão (PT). A cerimônia e a votação ocorrem na próxima segunda-feira, 2, a partir das 10h.

TRE decide

O TRE-CE manteve sentença que condenou André Fernandes (PL) por propaganda irregular na eleição deste ano. Na decisão, a Corte rejeitou recurso que tentava reverter multa de R$ 15 mil imposta ao parlamentar.

Áudio falso

Decisão envolve caso registrado na última semana da campanha, quando Fernandes acusou a campanha do PT de disseminar áudio falso onde uma voz simulando o candidato do PL falava em "derramar dinheiro" na disputa.

Resposta

A defesa de Evandro, por outro lado, entrou com ação acusando a fala de ser um "ataque mentiroso" contra o petista. Condenado por ter impulsionado conteúdos com a acusação, Fernandes ainda pode recorrer.

Foto: Samuel Setubal Ex-prefeito Roberto Cláudio

TRE mantém multas a RC

Quem também teve dois recursos rejeitados pelo TRE-CE foi o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que acabou recebendo duas multas em R$ 25 mil. Ambas envolvem conteúdo impulsionado pelo pedetista com críticas a Evandro na campanha.

Inovação

O IFCE do Ceará inicia no 2º semestre de 2025, através de sua unidade em Maranguape, o primeiro curso de Tecnologia em Inteligência Artificial e Tecnologias Quânticas do Brasil. Grade curricular terá duração de dois anos.

Articulação

O deputado José Guimarães (PT) realiza hoje no hotel Oásis Atlântico nova plenária de seu mandato com avaliação do resultado da eleição de 2024 no Ceará. Petista não esconde interesse em disputar pelo Senado em 2026.

Horizontais

Estão abertas até 18 de novembro inscrições para a Oficina de Performance com os atores Tania Alice e Gilson Motta. /// O treinamento ocorrerá entre 2 e 3 de dezembro no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. /// Continuam abertas 16 vagas, com inscrições no Instagram @ensine_me_a_fazer_arte.