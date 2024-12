Crise no IJF: Evandro articula mais verba com Lula

Foto: FÁBIO LIMA José Guimarães, lider do governo Lula na câmara

A cúpula petista do Ceará cumpriu ontem em Brasília uma série de agendas com o presidente Lula (PT). Além da assinatura de contrato para ampliar capacidade do Eixão das Águas, o petista recebeu também demanda do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), por novo reforço federal para o Instituto Doutor José Frota (IJF), que enfrenta desde o início de novembro uma crise de falta de remédios e insumos médicos. A discussão sobre o tema foi confirmada à coluna pelo deputado José Guimarães (PT), que confirmou também a possibilidade de novo reforço para o hospital. Reunião contou com presença também dos ministros petistas Camilo Santana (Educação) e Rui Costa (Casa Civil), além do próprio Guimarães e do governador Elmano de Freitas (PT).

Reforço

Na semana passada, a ministra Nísia Trindade (Saúde) já havia confirmado a Evandro aumento de R$ 9 milhões no repasse mensal feito pela União ao IJF. Serão R$ 108 milhões extras por ano, em número que pode aumentar.

In loco

Na manhã de ontem, equipe de transição de Evandro fez visita de inspeção ao IJF. Coordenadora do processo, a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD) reforçou preocupação da nova gestão com a situação da unidade.

Transição

Gabriella também falou sobre incômodo com informações da gestão José Sarto (PDT) na transição. "Eles falam das conquistas que fizeram na gestão, quando queríamos dados para formar prioridades dos primeiros meses".

ICMS

Ações do PDT contra lei que aumentou alíquotas do ICMS no Ceará continuam paradas desde o início do ano no STF. Ambas aguardam parecer da PGR que está com prazo de apresentação "vencido" desde 26 de junho deste ano.

Sem pressa

Em setembro, advogados Hugo de Brito Machado Segundo e Schubert de Farias Machado chegaram a cobrar andamento do processo ao relator Cristiano Zanin. Até agora, no entanto, continuam sem resposta.

Devolução

Ação aponta inconstitucionalidade na lei do governo Elmano de Freitas (PT) que aplicou o reajuste e chega a pedir a devolução do imposto pago "irregularmente". Zanin chegou a cobrar explicações do Estado sobre o caso.

Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará FERNANDO Santana (PT)

Santana será secretário

Recém-eleito presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PDT) disse ontem ao O POVO que o colega petista Fernando Santana (foto) irá assumir secretaria do Governo do Estado. Deputados ouvidos pela coluna apostam na pasta de Proteção Social.

Rumores

Segundo um deputado de boa circulação no bloco governista, Santana teria planos de se lançar deputado federal em 2026, e teria hoje perfil para "uma Casa Civil Recursos Hídricos ou Proteção Social".

Liguem os fios

Vale lembrar que a pasta da Proteção Social é hoje ocupada por Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Nos últimos dias, voltou a circular rumores de indicação dela para vaga no TCE.

Horizontais

