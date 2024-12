Evandro: Dados de Sarto "não chegam"

Foto: Samuel Setubal Evandro Leitão e Romeu Aldigueri na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará

.

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) voltou a criticar ontem a colaboração do governo José Sarto (PDT) para a transição entre gestões na Prefeitura de Fortaleza. Em entrevista coletiva, o deputado disse que a futura gestão está tendo uma "dificuldade enorme" para obter informações sobre a atual situação do município. "A relação é respeitosa, mas os dados não chegam", disse Evandro, durante sessão que elegeu Romeu Aldigueri (PDT) como próximo presidente da Alece. "O que está ocorrendo é querer jogar para a população, dizer que está havendo transição quando na realidade não está. Transição, para mim, é o momento onde se repassa os dados de toda a Prefeitura e estamos tendo uma dificuldade enorme para, efetivamente, ter esses números", conclui.

Outro lado

Procurada pela coluna, a Prefeitura de Fortaleza nega tese de falta de transparência no processo e afirma que tem atendido solicitações de Evandro. "As reuniões de transição estão ocorrendo conforme combinado.

Prazos

"Todas as perguntas feitas pela equipe do prefeito eleito são oficiadas e registradas por e-mail e tem um prazo estabelecido para a equipe do atual prefeito responder. Não há registro de questionamento sem resposta", continua.

Embates

Membros da gestão Sarto "desafiam" equipe do prefeito eleito a provarem acusações. Aliados de Leitão, no entanto, destacam que pedidos têm sido respondidos de forma incompleta ou só com links ao Portal da Transparência.

SOS IJF

Equipe de transição do prefeito Evandro Leitão (PT) realiza visita de inspeção ao Instituto Doutor José Frota (IJF), que enfrenta desde o mês passado uma crise de desabastecimento de remédios e insumos médicos.

Resposta

Na semana passada, audiência de conciliação entre a gestão José Sarto (PDT) e o Ministério Público terminou com a promessa de apresentação de um plano de ações emergenciais para a unidade até esta sexta-feira, 6.

Alô, BB

Agência do Banco do Brasil da Heráclito Graça, quase esquina com a Carlos Vasconcelos, está fechada desde a semana passada. Tudo sem aviso aos clientes e em pleno fim de mês, quando diversos aposentados buscam a agência.

Foto: FCO FONTENELE CARMELO NETO, presidente estadual do PL

TSE pauta cassação do PL-CE

O deputado Carmelo Neto (PL) divulgou ontem ter recebido intimação do TSE confirmando para esta quinta-feira, 5, julgamento de recurso do PL Ceará contra decisão do TRE-CE que cassou os mandatos da bancada estadual do partido na Alece.

"Revolta"

"Recebo com muita serenidade, porque sei que não fiz nada de errado, mas também com muita revolta, porque se estou na Alece é porque o povo quis, me elegeu deputado mais votado do Ceará", diz Carmelo.

Cassados

Em maio de 2023, o partido foi julgado culpado de fraude à cota de gênero por ter inscrito, sem consentimento, duas mulheres para a eleição de 2022. Com a decisão, todos os cinco deputados da sigla perderiam os mandatos.

Horizontais

Iguatu recebe hoje a Conferência de Gestores Municipais do Centro-Sul Cearense, promovida pela UniFIC, pelo prefeito eleito do município, Roberto Filho (PSDB), e pelo Fórum Permanente de Sustentabilidade. Além de Roberto, ato também terá presença de outro prefeito de peso da oposição, Glêdson Bezerra (Juazeiro do Norte).