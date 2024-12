Indicação de Onélia decepciona Izolda

Foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Izolda Cela, ex-governadora

Indicação da secretária Onélia Santana (Proteção Social), esposa do ministro Camilo Santana (PT), para vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE) frustrou planos da ex-governadora Izolda Cela (PSB). Segundo fontes ouvidas pela coluna, a gestora tinha externado ao governador Elmano de Freitas (PT) o interesse pela indicação, em pleito que acabou não sendo atendido.

Em entrevista realizada nesta quarta-feira, 11, ao O POVO, Izolda não comentou o assunto, mas destacou ter rejeitado convite de Camilo para voltar ao cargo de secretária-executiva do Ministério da Educação. "Agradeço, mas já encerrei este ciclo", disse. Na eleição deste ano, Izolda representou grupo político de Camilo e Cid Gomes (PSB) na eleição de Sobral, mas acabou derrotada por Oscar Rodrigues (União).

Decepção

Ainda de acordo com as fontes da coluna, a recusa por parte da cúpula petista teria decepcionado a ex-governadora, que não escondeu mágoa ao ser preterida pela ex-primeira-dama do Estado do Ceará.

Feito inédito

A própria demanda de Izolda surpreendeu aliados da ex-governadora. Em seu histórico recente, a gestora entrou em diversas disputas a pedido do grupo, mas nunca foi de pedir "favores" ou indicações em troca.

Grupo

Não foi só a ex-governadora, no entanto, que ficou incomodada com a recusa. Para alguns políticos de peso, boa parte do prestígio que atuais gestões conseguiram com a população vieram de ações de Izolda na Educação.

Porta fechada

Vale lembrar que, como Izolda tem 64 anos, logo atingirá idade limite de 65 anos para indicações para o TCE. A ex-governadora, portanto, dificilmente terá outra chance para ser indicada para a vaga.

Novos...

Abertas até 23 de dezembro inscrições para o Novos Talentos, curso da Fundação Demócrito Rocha em parceria com O POVO. O programa capacita estudantes de jornalismo e é principal canal de entrada no grupo O POVO.

...Talentos

Interessados devem estar cursando a partir do 3º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza. Inscrições na página oficial do programa, fdr.org.br/novostalentos. Curso inclui aulas práticas e teóricas.

Inspetor condenado em R$ 8 mil

Reeleito em Fortaleza neste ano, o vereador Inspetor Alberto (PL) foi condenado no início deste mês a pagar indenização por danos morais em R$ 8 mil ao prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro (PT), também reeleito na disputa eleitoral.

Ataque

A condenação diz respeito a episódio ocorrido em 2023, durante discurso feito por Alberto em um ato político Itapipoca. "O prefeito daqui é petista? Pois é outro bandido, vagabundo que apoia outro vagabundo", disse.

Imunidade

Em sua defesa, o vereador não negou as declarações, mas alegou que elas "foram ditas em um contexto político, no exercício de seu mandato como vereador". A tese, no entanto, foi rejeitada pelo juiz, que estipulou a multa.

Horizontais

Um dado curioso sobre indicação de Onélia Santana para o TCE é assinatura de Antônio Henrique (PDT) e Cláudio Pinho (PDT), dois dos três pedetistas que fazem oposição ao governo Elmano na Alece. Entre eles, apenas Queiroz Filho (PDT) - justamente o mais próximo ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) - não assinou.