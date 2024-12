Chagas Vieira de volta para "ligar os pontos"

Foto: Reprodução/Redes sociais Chagas Vieira volta a assumir o comando da Casa Civil

.

Em primeiro ato da reforma administrativa prevista para o governo Elmano de Freitas (PT), o jornalista Chagas Vieira foi nomeado nesta segunda-feira, 16, mais uma vez como secretário-chefe da Casa Civil do Ceará. Com isso, este será o terceiro governo auxiliado diretamente pelo gestor, que atuou na mesma pasta durante as gestões Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB).

Com bom círculo entre políticos e técnicos, Chagas tem retorno aguardado como forma de "apertar o ritmo" de entregas do governo na metade final da gestão. O próprio secretário, no entanto, minimiza a tese. "Não é como se tivesse qualquer coisa parada. Pelo contrário, temos obras e ações em todas as áreas. Mas é claro que, recebendo a missão, volto para dar o meu máximo", diz.

Diálogo

"A ideia é fazer esse diálogo, ligar os pontos da gestão, ver como a gente pode dar mais ritmo nas ações e nos projetos", afirma o novo secretário, que irá organizar conversas individuais de alinhamento com secretários do governo.

Oficial

Publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, indicação de Chagas já deve ser efetivada na manhã desta terça-feira no Abolição. Não há previsão de cerimônia, com o gestor "caindo em campo" logo pela manhã.

Bastidores

Na prática, no entanto, o ex-Casa Civil de Camilo e Izolda já vinha auxiliando o governo há alguns meses, tanto na eleição de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza quanto nas últimas mudanças previstas para a máquina estadual.

Entusiasmo

O retorno é aguardado especialmente por deputados, que reclamam do perfil do antecessor, Max Quintino. "Em resumo, o Chagas é um cara do diálogo, é quem puxa os secretários e faz as coisas andarem", diz um parlamentar.

TCE

A juíza da 3ª Vara Pública de Fortaleza rejeitou no último sábado liminar que tentava barrar a indicação da secretária Onélia Santana (Proteção Social), esposa do ministro Camilo Santana (Educação), como conselheira do TCE.

Liminar

Apesar de não ter julgado ainda o mérito do caso, a magistrada destacou indicação como prerrogativa do Legislativo e apontou "respeitável currículo" da secretária. Indicação é alvo de questionamentos da oposição.

Brizzi: "Hora de reconstrução"

Recém-indicado por Evandro Leitão (PT) para a secretaria de Juventude, o vereador Júlio Brizzi (PT) criticou ontem atual situação da área na gestão José Sarto (PDT) e diz que nova gestão precisará de um "momento de reconstrução".

Crítica

"Quando entrei naquela época, em 2015, as coisas já estavam funcionando, a Rede Cuca tinha um ano. Agora o teatro da Barra está fechado há anos, tem pouquíssimos alunos na Rede Cuca, as pessoas não vão mais", diz.

Avaliação

"Vai ser um momento de reconstrução, estrutural e de política pública, novos projetos. O que tinha nessa gestão e deu certo tentar voltar, mas reconstrução também da confiança do jovem com o Cuca, com a cidade", afirma.

Horizontais

