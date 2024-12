Câmara Municipal aprova aumento de vereadores

Foto: FÁBIO LIMA PLENÁRIO da Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal aprovou ontem o projeto de resolução que aumenta de R$ 19,2 mil para R$ 26 mil o salário dos vereadores de Fortaleza a partir de 1º de fevereiro de 2025. A mudança foi tornada possível após a Casa aprovar, em sessão desta terça-feira, uma Emenda à Lei Orgânica do Município elevando o teto do salário de vereadores para 75% dos salários de deputados estaduais cearenses, recentemente reajustados para R$ 34,7 mil.

O curioso é que o trecho autorizando o reajuste foi incluído em um projeto de 2021, sem qualquer relação com o tema, que tratava de acesso universal à internet. Parado desde 2021 na Casa, o projeto foi "reativado" no início deste mês com discussão de uma emenda substitutiva associando o projeto ao salário de vereadores.

Contrários

Registraram votos contrários Adriana Gerônimo (Psol), Adriana Almeida (PT), Danilo Lopes (PSD), Gabiel Biologia (Psol), Inspetor Alberto (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Júlio Brizzi (PT), Priscila Costa (PL) e Julierme Sena (PL).

Drones

A Alece deve votar hoje projeto apoiado pelo governo Elmano de Freitas (PT) que prevê a liberação da pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará. Ontem, movimentos sociais fizeram protesto na Casa contra a matéria.

"Veneno"

Projeto já tem oposição aberta de Renato Roseno (Psol) e Missias do MST (PT). Para eles, ação é nociva para agricultores e tenta "driblar" a Lei Zé Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Estado.

"Defensivos"

Um dos autores do projeto original, o deputado Felipe Mota (União) defendeu a aprovação da matéria. Destacando apoio do segmento produtor do Estado, ele afirma que a matéria busca impulsionar o agronegócio no Estado.

Orquestra

A Igreja Matriz de Messejana recebe hoje, às 19h, o tradicional Concerto de Natal da Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos, sob regência de Leonardo Sidney e com interpretação de clássicos natalinos e da música erudita.

Festança

Últimas apresentações do Ceará Natal de Luz acontecem neste sábado e domingo na Praça Portugal. Eventos começam às 17h com Orquestra da UFC, Kátia Cilene, Chambinho do Acordeon e várias outras atrações.

Foto: JOÃO FILHO TAVARES Fátima Bandeira

Evandro indica novos nomes

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) oficializou ontem a indicação de mais três secretários da gestão: Fátima Bandeira (Mulheres), Jonas Dezidoro (Desenvolvimento Habitacional) e João Vicente Leitão (Urbanismo e Meio Ambiente).

Histórico

Entre os três, Fátima (foto) e Jonas podem ser considerados da "cota PT". A nova secretária de Mulheres tem militância antiga no partido, ocupando atuando hoje como Secretária de Mulheres na estrutura do PT Ceará.

Alianças

Já Dezidoro tem ligação antiga com o deputado federal Zé Airton (PT), já tendo sido indicado por ele como secretário-executivo do Turismo no governo Elmano. João Vicente é mais um da equipe de Evandro na Alece.

Horizontais

Sessão da Câmara Municipal de ontem, aliás, surpreendeu pelo alto número de projetos entrando em pauta "em cima da hora". /// Entre eles, estão matérias que garantem assessoria jurídica da PGM e da Câmara a ex-ordenadores de despesas do Executivo e Legislativo em algumas ações no TCM ou movidas pelo MP.