Elmano sanciona pulverização por drones

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou ontem à noite lei que libera a pulverização de agrotóxicos por meio de drones no Ceará. A sanção ocorre poucas horas após a medida ser aprovada, por 22 votos a nove, no plenário da Alece.

A sanção "relâmpago" pegou de surpresa deputados críticos da proposta, que planejavam criar pressão sobre o governador para que ele vetasse a proposta. Na votação da Alece, diversos aliados de Elmano votaram contra a proposta, enquanto a bancada do PL ficou em peso ao lado pulverização aérea.

A movimentação contrária contou com participação de diversos movimentos sociais e inclusive do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), um dos "berços políticos" de Elmano. Com a sanção, lei tem vigor imediato.

Sessão quente

Sessão que aprovou a lei ficou marcada por embates e discursos emocionados de críticos. Autor da Lei Zé Maria do Tomé, que proibia a pulverização aérea no Estado, deputado Renato Roseno (Psol) avalia: "retrocesso grave" sobre o tema.

Segurança

Coautor da lei, Marcos Sobreira (PDT) rebateu críticas e destacou que norma possui uma série de exigências de segurança, como pulverização apenas com ventos inferiores a 10km/h, a dois metros de altura e com piloto habilitado.

Inseguro

Renato Roseno rebate, destacando média de ventos do Ceará muito superiores ao previsto na lei e existência de estudos apontando a relação da prática com maior risco de câncer e contaminação de mananciais e alimentos.

Contrários

Votaram contra Apollo Vicz (PSD), Emília Pessoa (PSDB), Guilherme Sampaio (PT), Jô Farias (PT), Lia Gomes (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Martinha Brandão (Cidadania), Missias do MST (PT) e Renato Roseno (Psol).

In memoriam

Familiares e amigos de Alessandra Marques da Fontoura realizam hoje, às 19h, cerimônia de despedida da jornalista na Igreja das Irmãs Missionárias, Aldeota. Com passagem no O POVO, ela atuou como roteirista, diretora e produtora.

Estrelas

O CT do Fortaleza Esporte Clube recebe amanhã, a partir das 6h, o Jogo das Estrelas II, reunindo atletas, ex-jogadores e artistas. Entrada custa uma cesta básica e leite em pó, que serão doados para instituições beneficentes.

Foto: Reprodução/Instagram/Léo Couto Léo Couto (PSB) é escolhido por Evandro Leitão (PT) para ser candidato a presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

Léo Couto em alta

Candidato de Evandro Leitão (PT) à presidência da Câmara Municipal, o vereador Léo Couto (PSB) já circulava ontem com pinta de presidente eleito da Casa. Até Inspetor Alberto (PL) afirmou que votaria no colega, se "não fosse o partido".

Bem, amigos

O governador Elmano de Freitas sancionou ontem também lei que concede ao narrador esportivo Galvão Bueno o título de cidadão cearense. Agora é só a Alece marcar data para a entrega da homenagem.

Haja cearense

Falando nisso, outra sanção inclui mais um aumento no número de homenagens que podem ser concedidas anualmente por deputados cearenses, que passou para 30. No início do ano, o limite era de 14. Ou seja, mais que dobrou.

Horizontais

O shopping RioMar Papicu recebe em junho a Expoautos 2025, evento idealizado por grandes entidades do setor automotivo no Ceará e no Brasil. Nesta edição, evento terá tema "O Digital na jornada dos clientes" e irá reunir as mais recentes inovações do mercado, incluindo exposição de veículos elétricos e híbridos.