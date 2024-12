Órgão condenam nova lei de agrotóxicos

Foto: FÁBIO LIMA Mário Moreira, presidente da Fiocruz

.

Dirigentes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Associação Brasileira de Saúde (Abrasco) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) lançaram ontem notas condenando aprovação pela Alece e sanção do governador Elmano de Freitas (PT) da lei que libera a pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará.

Notas criticam a "falácia do uso seguro" deste tipo de aplicação e pedem a revogação da medida. Neste sentido, destacam estudos apontando problemas na dispersão por drones.

"Os efeitos adversos decorrentes da exposição crônica aos agrotóxicos podem aparecer muito tempo após a exposição: infertilidade, abortos, malformações, neurotoxicidade e, em especial, o câncer", diz a SBPC, que destaca "impactos devastadores" em rios.

Leia mais Deputados debocharam de colega que tentou retirar pulverização por drones de pauta

Elmano sanciona lei e pulverização de agrotóxicos por drones está liberada no Ceará Sobre o assunto Deputados debocharam de colega que tentou retirar pulverização por drones de pauta

Elmano sanciona lei e pulverização de agrotóxicos por drones está liberada no Ceará

In Ceará

Notas são assinadas por Mario Moreira, presidente da Fiocruz, Romulo Paes de Sousa, presidente da Abrasco, e pela diretoria da SBPC no Ceará, e destacam casos já registrados no Ceará em 2011 em decorrência de pulverização aérea.

Outro lado

Coautor da lei, Marcos Sobreira (PDT) vem destacando que lei possui uma série de exigências de segurança, como uso de drones apenas com ventos inferiores a 10km/h, a apenas dois metros de altura e com piloto habilitado.

Justificativa

Cobrada por apoiadores, a deputada Larissa Gaspar (PT) destacou ontem que não participou da votação de quinta-feira sobre pulverização por drones de agrotóxicos pois se encontra de licença do mandato na Alece

"Sem prejuízo"

A licença ocorre desde 22 de outubro por conta de "rodízio" feito para manter Guilherme Sampaio (PT) – que votou contra a medida – na Casa. Ela destaca, no entanto, que integrou protestos contra a lei e sempre a questionou.

Leia também>> Autor do PL que libera drones com agrotóxicos desafia João Alfredo com "400 tratores" no Idace

Transição

Membros da Frente Sindical que reúne entidades de representam servidores municipais de Fortaleza já procuram equipe de transição de Evandro Leitão (PT) de olho em "transmitir" negociações da campanha salarial de 2025.

Demandas

Na última semana, o grupo aprovou pauta unificada para as negociações, que incluem atualização dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCSs) de várias categorias e reajuste geral de pelo menos 7,5%.

Foto: FCO FONTENELE Governador Elmano de Freitas

Elmano isenta agricultores

Elmano de Freitas (PT) assinou ontem decreto isentando 139 mil agricultores familiares do Ceará do pagamento de reembolso das sementes e mudas referentes à safra 2023/2024. Medida "libera" pagamentos em R$ 11,1 milhões.

Resposta

Com isso, o governo cearense irá "bancar" parte do prejuízo de agricultores que tiveram perdas de safra em acima de 50% ou que sofreram danos de produção em decorrência de situações de emergência.

Agenda

Anúncio contou com participação de diversos órgãos ligados a questões rurais ou fundiárias do Estado. Assinado em meio à polêmica da pulverização por drones, ação não deixa de ser sinal positivo à população do campo.

Horizontais

A Prefeitura de Fortaleza recebe até segunda-feira, 23, inscrições para novas turmas do curso Dando Grau, que capacita pessoas que desejam utilizar bicicletas para impulsionar negócios. /// Ação envolve desde mecânica básica até aulas de empreendedorismo. Inscrições em selecaojuventude.fortaleza.ce.gov.br.