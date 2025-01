Evandro "corta na carne", mas preocupa servidores

Foto: Tatiana Fortes Fachada do Paço Municipal, sede da Prefeitura e Fortaleza, no Centro de Fortaleza

O prefeito Evandro Leitão (PT) detalhou nesta quarta-feira, 15, medidas do pacote de reestruturação da Prefeitura de Fortaleza. Entre diversos pontos, está incluído um corte de 20% nos salários do próprio prefeito, da vice Gabriella Aguiar (PSD) e de secretários da gestão.

Apesar do gesto de "cortar na própria carne", algumas medidas do pacote preocupam servidores de carreira e funcionários terceirizados que prestam serviço à Prefeitura de Fortaleza. O próprio corte anunciado de "no mínimo" 30% de funções terceirizadas foi alvo de repúdio do Seaaconce, sindicato que representa terceirizados da limpeza pública e conservação, merendeiros, porteiros e outras funções. Para a entidade, fala preocupa trabalhadores e tem potencial de prejudicar a população.

Horas extras

Outra medida que acendeu "alerta" em servidores foi anúncio da suspensão de diárias e horas extras - com exceção do IJF, Guarda Municipal e Saúde. Categorias como a AMC, por exemplo, apontam prejuízo na medida.

Sem prejuízo

A Prefeitura afirma, no entanto, que cortes não prejudicarão serviços prestados à população. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, a secretária Socorro Martins (Saúde) disse que apenas "gorduras" serão alvo da tesoura.

Políticas

A vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) recebeu ontem, eu reunião com membros do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca), a Nota da Infância 2024, que analisa políticas públicas do setor em Fortaleza.

Jovens

No documento, o Cedeca detalha a necessidade de ampliação da verba destinada para crianças e adolescentes no orçamento público municipal, além da demanda pelo aumento de vagas em creches de Fortaleza.

Editais

A Secult Ceará anuncia que irá disponibilizar suporte jurídico para orientações especializadas aos municípios sobre a execução de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab).

Fomento

Até 2027, o Governo do Ceará terá investimentos anuais superiores a R$ 70 milhões em projetos e programas voltados ao fortalecimento da cultura local. As gestões, no entanto, precisam se inscrever nos editais da Pnab.

Foto: AURÉLIO ALVES Deputado Renato Roseno (Psol)

Psol: corrente questiona Técio

A Insurgência, corrente do Psol que inclui o deputado Renato Roseno, lançou nota questionando a indicação de Técio Nunes (Psol), candidato do partido a prefeito de Fortaleza em 2024, para a gestão Evandro Leitão (PT).

Independência

Na nota, a corrente psolista diz ter tomado conhecimento da indicação "por meio da imprensa" e destaca que o partido "não estará na Prefeitura de Fortaleza" e "seguirá com sua independência" com relação à gestão.

Direção

Além disso, a sigla cobra que o ex-candidato siga resolução nacional do partido e se afaste de funções que exerce nas direções do Psol local e nacional. A coluna procurou Técio Nunes sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.

Horizontais

