Nova leva de indicações de Evandro tem quadros políticos

Foto: FÁBIO LIMA Iraguassu Filho

O ex-vereador Iraguassú Filho (PDT), que exerceu a liderança do governo José Sarto (PDT) na Câmara Municipal, foi nomeado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) como secretário-executivo da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Fortaleza. Um dos principais aliados de Sarto durante a gestão, Iraguassú chegou a assumir a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) em 2021, primeiro ano de mandato do ex-prefeito.

Em 2024, teve 12,3 mil votos e ficou na 6ª suplência do PDT. Com a indicação, Iraguassú exercerá função próxima de um "número 2" da Infraestrutura, ao lado do secretário André Daher. Ex-secretário da mesma área em Caucaia na gestão Vitor Valim (PSB), Daher foi indicado por Evandro como cota das mais técnicas.

"Rivais"

Nova leva do segundo escalão inclui ainda dois ex-gestores de governos adversários de Evandro. Entre eles, está a indicação de Júlio Rocha Aquino, ex-superintendente do Ibama do Ceará no governo Jair Bolsonaro (PL).

Ex-RC

Outra indicação é de Mara Jessyka Bulcão Pires como executiva da Conservação e Serviços Públicos. Ela foi titular da Regional 3 no governo Roberto Cláudio (PDT) e atuou também na Seger do governo José Sarto (PDT).

Ex-Ibama

Indicado pelo ex-deputado Heitor Freire (União) no Ibama, Aquino foi exonerado por Ricardo Salles após rompimento entre Freire e Bolsonaro. Já Mara Jessyka é outra "ex-RC" a integrar equipe após Socorro Martins (Saúde).

Pesado

Pressão do Psol sobre Técio Nunes (Psol) na gestão Evandro Leitão (PT) cresceu ontem, com o deputado Renato Roseno (Psol) e a vereadora Adriana Gerônimo (Psol) endossando questionamentos sobre a indicação.

E o Plano?

Reforma administrativa do governo Evandro Leitão (PT) ficou de vez para fevereiro, início da nova legislatura na Câmara Municipal. Além das mudanças, outra expectativa para o ano é sobre mudanças no Plano Diretor de Fortaleza.

Fim de feira

No ano passado, ausência de atualização nas normas municipais acabou criando clima de "liberou geral" que acabou com a extinção de 14 áreas verdes da Capital, inclusive com votos de vereadores hoje da base petista.

Foto: Mauri Melo, em 25/7/2016 Socorro Martins, secretária de Saúde de Fortaleza

Saúde: Corte não afeta serviço

A secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins, avalia que cortes anunciados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) devem sim incluir a pasta comandada por ela, mas não irão prejudicar o atendimento prestado à população.

Impacto

"(A Saúde) vai entrar sim, mas gorduras, não vai afetar esse cuidado que a gente precisa ter com o atendimento", disse Martins à Rádio O POVO CBN. "Isso é algo que o prefeito deixou bem claro", diz

"Gorduras"

Neste sentido, ela sinaliza já ter identificado áreas da pasta que podem ser alvo de cortes sem que isso traga repercussões negativas para a cidade. "Essa parte de atividades de apoio, de excesso de horas trabalhadas", diz.

Horizontais

Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a cearense Samira de Castro participou de reunião com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Juscelino Filho (Comunicações) e Sidônio Palmeira (Secom) que discutiu fake news e nova política de checagem da Meta no Brasil. Foi a única entidade de classe convidada.