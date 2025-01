Ex-secretários de RC e Sarto aderem a governos petistas

Foto: FERNANDA BARROS Prefeito Evandro Leitão

.

Gestões de Evandro Leitão (PT) e Elmano de Freitas (PT) registraram nas últimas semanas uma série de indicações de ex-membros dos governos Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT) na Capital. Na manhã de ontem, matéria do O POVO assinada pelo colega Guilherme Gonsalves mostrou indicação de Rennys Frota (PSD), titular da Regional 2 na gestão Sarto, como secretário-executivo do Desenvolvimento Econômico do Estado.

Um dia antes, o ex-vereador Esio Feitosa (Agir), que dirigiu Regionais nas gestões do PDT, foi indicado para o gabinete de Evandro. Outras indicações incluem Iraguassú Filho (PDT), ex-líder de Sarto na Câmara, e de Evaldo Lima (PCdoB), ex-líder de RC, ambos na Prefeitura de Fortaleza. Segundo aliados, número de casos deve aumentar.

Entra e sai

O governador Elmano de Freitas (PT) exonerou ontem a bacharel em Direito Ana Paula Araújo do cargo de assessora especial de Assuntos Federais do Governo do Ceará. Ela estava no cargo desde junho do ano passado.

Sucessora

Ana Paula tinha assumido a vaga após o marido, o ex-deputado Leonardo Araújo (PSB), deixar o posto para disputar a prefeitura de Palmácia. Ele teve 49,21% dos votos e foi derrotado por Marcondes (PT), com 50,79%.

Afastamento

Procurado pela coluna, Leonardo diz que a saída ocorre em meio a um "afastamento" de seu grupo político com o governo Elmano de Freitas (PT), "por divergências com parte do grupo do PT, especialmente ligado ao Guimarães".

Cidista

O ex-deputado destaca, no entanto, que não irá fazer oposição a Elmano. Coincidência ou não, mudança acontece no mesmo dia em que Leonardo destacou liderança de Cid Gomes (PSB) enquanto governador do Ceará.

Empreender

O Grupo de Comunicação O POVO promove na próxima segunda-feira, 27, nova edição do Troféu Empreender 2024, realizado na sede da Fiec. Entre os destaques está Paulo André Holanda, como empreendedor do ano.

Premiados

Também será homenageada Simone Fernandes como Empreendedora Social. Completam a lista da premiação, que tem apoio do Banco do Nordeste e do Sebrae, empresas como Instituto Bojogá, Engenhoca Parque e Eduvem.

Foto: Aurélio Alves/O POVO Roberto Cláudio e Capitão Wagner

Wagner e RC em "dobradinha"

Líderes da oposição no Ceará estão alinhando discurso em torno de cobranças ao governo Elmano de Freitas (PT) na área da segurança. Na noite de ontem, Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT) fizeram "dobradinha" sobre a pauta.

No Instagram

Em vídeo imitando a "estética" do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) - com direito a fundo preto e música tensa - Wagner cobra resposta a casos recentes de violência. Já RC destaca aumento na taxa de homicídios do Estado.

Resposta

As publicações dos opositores foram rebatidas nas redes pelo secretário Chagas Vieira, que questionou "moral" dos adversários para este tipo de crítica: "Oposição é importante. Mas, quando age com hipocrisia, vira piada", diz.

Horizontais

Radicado na Suécia há 15 anos, o músico cearense Thiago Montt realiza hoje, às 19h, show na Hifive Discos (Meireles) de lançamento do disco "Flora". /// O Instituto Pensando Bem, que organiza o Beco do Céu do Vila Velha, está com inscrições abertas para cursos gratuitos em diversas áreas. Mais no Instagram @pensandobemof.