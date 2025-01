Oposição mantém união no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS ANTES adversários, Wagner e Roberto Cláudio podem formar com André bloco de oposição

O conjunto de lideranças da oposição no Ceará quer se reunir nos próximos dias de olho em fechar um calendário comum de eventos para "movimentar" a política cearense. A informação é do ex-deputado Capitão Wagner (União), quarto colocado no 1º turno da eleição do ano passado em Fortaleza.

Desde o resultado do pleito, Wagner não tem escondido o interesse em manter grupo formado na segunda etapa da disputa - que reúne ainda o deputado André Fernandes (PL), o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o senador Eduardo Girão (Novo) - para embates futuros com o governismo cearense, hoje focado em partidos como o PT, PSB e o PSD. Até agora, no entanto, atos políticos do bloco ainda estão restritos a uma ou outra aparição conjunta nas redes sociais.

Blocão?

A ideia é que reuniões dos próximos dias revertam esse processo e ajudem a consolidar o grupo. Em dezembro, Wagner e Roberto Cláudio chamaram atenção após almoçarem juntos (e divulgarem fotos do ato) em Fortaleza.

Aguardando

Boa parte do silêncio se deve também a Fernandes, maior liderança do bloco e que estava de licença do mandato de deputado até o dia 10 deste mês. Apesar de já estar de volta ao mandato, André ainda tem evitado os holofotes.

Terceirizados

O Seeaconce, que representa categorias da terceirização como garis, merendeiros, porteiros e várias outras, lançou nota ontem criticando decisão de Evandro Leitão em cortar até 30% de terceirizados na gestão.

"Midiático"

Para o sindicato, decisão tem caráter "midiático", vai "em absoluta contramão" aos compromissos do petista na campanha e colocará até 5 mil trabalhadores "na rua". Por fim, pede audiência com o petista sobre o tema.

Lá e cá

Licenciado para ocupar a Secretaria da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT) diz não ter deixado de lado a atuação parlamentar. Neste fim de semana, ele aproveitou "folga" na Capital para tocar diversas agendas no Interior.

Agenda

Ao todo, o deputado visitou municípios de Viçosa do Ceará, Ubajara e Varjota, na Serra da Ibiapaba, e de Santana do Cariri, Altaneira e Nova Olinda, no Cariri. Ideia foi seguir atuação voltada para pautas de educadores.

Foto: FÁBIO LIMA Alexandre Uchoa, presidente do Psol Ceará

Racha no Psol se intensifica

Polêmica envolvendo indicação de Técio Nunes (Psol) para cargo no governo Evandro Leitão (PT) ganhou novo "ingrediente" ontem, após a coluna noticiar que o presidente estadual do Psol, Alexandre Uchoa, também foi indicado na gestão.

Alinhados

Com a indicação de Técio para a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas e de Uchoa para uma coordenadoria junto ao Gabinete do Prefeito, dirigentes do Psol tanto de Fortaleza quanto do Ceará vão integrar o governo do PT.

Independência

A adesão é questionada pelos principais parlamentares de mandato do Psol no Estado - deputado Renato Roseno e vereadores Adriana Gerônimo e Gabriel Biologia - que cobram afastamento de ambos das direções partidárias.

Horizontais

No último fim de semana, grupo de Técio e Uchoa no Psol aprovou resolução "liberando" a adesão de dirigentes do partido em gestões. /// Correntes Subverta, Insurgência, Terra Comum, Resistências, Centelhas, Rebelião Ecossocialista e Movimento Esquerda Socialista irão recorrer na Nacional do Psol.